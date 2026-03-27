Jovana Pajić i Sale Tropiko se konačno razveli: Već godinama nisu zajedno, sad potpisali i papir

Sale i Jovana su deset godina bili u srećnom braku u kom su dobili dvije ćerke

Izvor: Instagram/greenoffice

Pjevačica Jovana Pajić i Aleksandar Cvetković, poznatiji kao Sale Tropiko, i zvanično su se razveli. Iako su nekada važili za jedan od najskladnijih parova na domaćoj javnoj sceni, njih dvoje već godinama ne žive zajedno, a sada je njihov razlaz dobio i konačan, pravni epilog.

Kako se saznaje, nakon pet godina razdvojenog života, formalizacija razvoda bila je samo pitanje vremena. Da se proces privodi kraju, nagovijestio je nedavno i sam pevač.

"Evo neki dan smo slavili 14 godina braka. Uskoro ćemo se papirološki razvesti, ali mi smo i dalje u braku", izjavio je Sale Tropiko nedavno i šokirao javnost. Ipak, ovim papirološkim činom sada je zvanično zatvoreno jedno važno poglavlje u njihovim životima.

Dramatičan rastanak i poziv roditeljima

Iako danas imaju korektan odnos zarad porodice i dece, sam trenutak rastanka bio je izuzetno bolan. Sale je otvoreno priznao da mu je u tim momentima trebala medicinska pomoć.

"Završio sam u Hitnoj... Bilo mi je jako loše. Zapravo, sve mi je djelovalo nestvarno. Bilo mi je baš teško i morao sam da pozovem roditelje da dođu po mene jer sam već bio flipnuo", prisjetio se Cvetković i objasnio da mu je najveća briga bila budućnost njihovih naslednika: "Uopšte nisam znao gdje se nalazim, kao da mi je mozak 'prošištao'. Razmišljao sam: 'Čovječe, šta će biti sa mojom djecom?'".

Pjevač je priznao i da su prije konačnog kraja pokušavali da spasu brak, pri čemu su mnogo povrijedili jedno drugo, ali danas naglašava da je sve oprošteno i da u srcu ne nosi nikakvu gorčinu.

Jovana: "Djeca su sve moje, libero sam"

Sa druge strane, Jovana Pajić je još prošle godine istakla da njoj sam papir ne mijenja mnogo stvari, naglašavajući da se njihov brak suštinski završio prije četiri godine.

"Nešto treba da se zatvori da bi život krenuo da se odvija dalje", rekla je tada Jovana, a na pitanje o novom partneru imala je jasan odgovor: "Djeca su sve moje. Libero sam."

Da je težak period definitivno iza njih, svjedoči činjenica da oboje nastavljaju sa svojim životima. Sale je u međuvremenu našao novu partnerku, a svježe razvedeni pjevač nedavno je uslikan u jednom poznatom beogradskom klubu kako uživa u provodu, zbog čega su se mnogi našalili da je upravo time proslavio zvaničan kraj braka.

Vidi opis Jovana Pajić i Sale Tropiko se konačno razveli: Već godinama nisu zajedno, sad potpisali i papir Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Instagram/printscreen Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: Instagram/printscreen Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: Printskrin, Youtube/ A Sad Malo Mi Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: Printskrin, Youtube/ A Sad Malo Mi Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: TV Pink / screenshot Br. slika: 6 6 / 6 AD

(Kurir / MONDO)