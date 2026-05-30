Pripremama reprezentacije Bosne i Hercegovine za FIFA Svetsko prvenstvo pridružio se i mladi golman banjalučkog Borca Mladen Jurkas.

Izvor: Nick Potts, PA Images / Alamy / Profimedia

Reprezentacija Bosne i Hercegovine prva je saopštila spisak za Mundijal 2026, ali je on morao da se promijeni. Nakon povrede koja se desila Osmanu Hadžikiću na poluvremenu prijateljskog meča sa Sjevernom Makedonijom, selektor BiH Sergej Barbarez i stručni štab su reagovali i aktivirali pretpoziv za čuvara mreže Borca iz Banjaluke, Mladena Jurkasa.

Jurkas je rođen 7. oktobra 2007. godine, prošao je sve mlađe selekcije Bosne i Hercegovine, dok mu je ovo prvi poziv za A selekciju "zmajeva". Ove sezone u banjalučkom klubu, koji je osvojio šampionsku titulu u Premijer ligi BiH, tinejdžer iz tabora crveno-plavih branio na 31 meču i zabilježio učinak od 16 utakmica na kojima nije primio pogodak, a ukupno je 19 puta vadio loptu iz svoje mreže.

Pored Jurkasa koji je dobio poziv, Sergej Barbarez je kao opciju imao i Tarika Karića koji čuva mrežu Veleža iz Mostara. Ipak, selektor Bosne i Hercegovine odlučio se za dvije godine mlađeg čuvara mreže, koji je bio važan adut Borca u pohodu na šampionsku titulu. Zbog odlaska na Mundijal profitiraće i Borac, jer FIFA dijeli novac klubovima koji daju igrače za veliko takmičenje.

Posle sinoćnjeg remija na "Koševu", sada "zmajevima" predstoji put u Sjedinjene Američke Države, gde ih 6. juna u Sent Luisu očekuje generalna proba protiv selekcije Paname. BiH će na predstojećem Svetskom prvenstvu igrati u grupi B protiv selekcija Kanade, Švajcarske i Katara. Prvi meč "zmajevi" će igrati u Torontu protiv kanadskog tima 12. juna, šest dana kasnije na rasporedu je meč sa Švajcarskom u Los Anđelesu/Inglvudu, a poslednji duel će igrati protiv Katara 24. juna u Sijetlu.