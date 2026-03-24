Poznata pjevačica šila haljinu za Bijonse: Radila u tri smjene, otriveno kako je došlo do neočekivane saradnje

Saradnici muzičke zvijezde Bijonse želeli su da im poznati srpski dizajner kreira haljinu.

Modni kreator Boris Kargotić prisjetio se anegdote kada su ga kontaktirali stilisti svjetske zvijezde Bijonse. Imao je samo sedam dana da napravi haljinu koju će pjevačica nositi na premijeri filma "Lion King", a u izradi mu je pomagalo čak 22 ljudi, među kojima i Jovana Pajić.

"Stilistkinja koja radi za nju mi je pisala, tražila je da pošaljemo skice na temu Lion King. U tom momentu bila je premijera ovog animiranog filma u kom Bijonse daje svoj glas. Posle tri dana rada poslali smo skice.

Dobili smo odgovor u roku od 24 časa, bila je oduševljena imali smo samo sedam dana da uradimo haljine. Dobili smo pjevačicine mjere, a zahtijevali su da haljine budu identične kao na skicama", ispričao je Kargotić.

Zahtjev je djelovao kao nemoguća misija. Ljudi su radili u tri smjene, a tu su se našli i Sale Tropiko i Jovana Pajić koja je ušivala perle na haljinu.

"Radilo se u tri smjene, 22 ljudi je učestvovalo. Neću navoditi imena svih, ali recimo Sale Tropiko je pomagao, koji prije toga nikad u životu nije iglu držao. Radilo se u smjenama 24 sata, svi moji priatelji su pomogli, Jovana Pajić je ušivala po tri smjene, moja doktorka isto. Bukvalno su ljudi padali od posla", otkrio je kreator.

Radio i za Madonu

Podsjetimo, Boris Kargotić je za MONDO portal govorio o pozivu koji mu je promijenio život, kada su ga kontaktirali stilisti pop kraljice Madone. Za noć je kreirao jaknu, a detaljno nam je otkrio kako je izgledao odlazak u London.