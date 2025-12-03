logo
Jovana Pajić i Sale Tropiko i dalje u braku: Pjevač šokirao priznanjem u emisiji (Video)

Autor Dragana Tomašević
0

Sale Tropiko otkrio i da je nedavno sa bivšom ženom proslavio 14 godina braka

Jovana Pajić i Sale Tropiko i dalje u braku: Pjevač šokirao priznanjem u emisiji Izvor: Instagram/printscreen/jovana___pajic/greenoffice

Frontmen Tropiko benda Aleksandar Cvetković, poznatiji kao Sale Tropiko, gostovao je sinoć u emisiji "Amidži šou" gdje je otkrio podatak koji je sve ostavio bez teksta.

Iako je sa pjevačicom Jovanom Pajić imao skladan brak u kojem su dobili dvije ćerke, par se razveo i ostao u dobrim odnosima. Ipak, juče je u emisiji priznao da se zapravo nikad nije razveo...

- Je l' si se ti razveo ili ne? - upitao ga je Ognjen.

- Ne, još uvijek, vjerovao ili ne - rekao je Sale.

- Lažeš? - začudio se Ognjen.

- Evo neki dan smo slavili 14 godina braka. Uskoro ćemo se papirološki razvesti, ali mi smo i dalje u braku - rekao je Sale i šokirao sve u studiju.

Pogledajte:

"Koja Jovana?"

Pjevač Sale Tropiko će sa bendom krajem mjeseca održati koncert u MTS dvorani, a na pitanje novinara o potencijalnim gostima na koncertu tokom jučerašnje konferencije, imao je zanimljiv odgovor na pitanje da li će mu se pridružiti i bivša žena.

Pogledajte:

Pogledajte

02:33
Sale Tropiko dobio pitanje o bivšoj supruzi, šokirao odgovorom: Koja Jovana?
Izvor: MONDO/Marina Cvetković
Izvor: MONDO/Marina Cvetković

