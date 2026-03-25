Sin Snežane Đurišić nije došao na njen koncert? Od Marka ni traga ni glasa, povukao se nakon stravičnih batina

Svi su očekivali da će Marko Gvozdenović doći da podrži majku.

Iako je Snežana Đurišić najavila dolazak svog sina Marka Gvozednovića na koncerte u MTS Dvorani, on se nije nalazio u publici među članovima porodice.

Njena ćerka Maja je nakon prvog koncerta otkrila da će Marko doći, ali od njega ni traga ni glasa.

Inače, Maja je govorila o svom bratu i navela da se on dobro oseća nakon strašnih batina koje je dobio prije mjesec dana u centru Beograda u jednom stanu.

Njegova majka je na konferenciji za medije govorila o njegovom stanju:

"Na ovo pitanje će vam odgovoriti Markova majka, a ne žena koja predstavlja koncert. Marko je u nedelju, ne znam da li je 16. ili 15. otišao kod komšije i desilo se šta se desilo. Oni su ga pretukli do te mjere da je zaglavio u bolnici. Marko je Marko, vi ga znate i ono što mogu da kažem nikakav vid nasilja i nikada nikoga nije prebio.

Obišla sam ga, dobro je, stabilan je. Zahvalila bih se ovom prilikom i MUP-u i tužilaštvu i medicinskom osoblju jer su svi maestralno odradili svoj posao. Uhapšeni su ljudi koji su učestvovali u ovom bahaton, nemillom događaju. Žestoki sam protivnik svih nasilja i bez obzira na to ko je kakav i ko je šta uradio niko nema pravo da nikoga zlostavlja i maltretira", rekla je ona.