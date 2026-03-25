"Kad sam je videla cio njihov život mi je prošao ispred očiju": Snežana Đurišić o suzama kada je ugledala ćerku

Autori Đorđe Milošević Autori Ana Živančević
0

Pjevačica je progovorila o emocijama na prvom koncertu.

Snežana Đurišić o suzama kada je ugledala ćerku Izvor: MONDO/Đorđe Milošević

Pjevačica Snežana Đurišić večeras će održati drugi koncert u MTS dvorani povodom 55 godina karijere. Njoj se na bini na prvom koncertu pridružila ćerka Maja Gvozdenović sa kojom je otpjevala pesmu "Treba vremena".

Snežana nije krila emocije kada je ugledala svoju mezimicu na bini, a u jednom momentu je i zaplakala. Ona je otkrila za MONDO portal šta joj je sve prošlo kroz glavu u tom trenutku.

Snežana Djurisic o suzama kad je ugledala ćerku na bini kako peva
"Kada vam dođe dijete iz dalekog inostranstva, ja sam njoj rekla: 'Dolaziš i bićeš mi gost'. Ona je rekla: 'Dobro'. To je sve što smo smo razmijenile od riječi. Kada sam je vidjela na pozornici sinoć, cio taj život od rođenja te večeri mi je prošao kroz glavu. To mora da izazove svakoj majci emociju koja ide na suze", rekla je ona.

Podsjetimo, Maja Gvozdenović pred MONDO kamerama progovorila je o svom odrastanju, ali je i priznala da joj je majka mnogo falila.

"Mogla sam milion puta. Imala sam mnogo prililka, ali sam željela da provedem vrijeme sa svojom porodicom, što ona nije mogla. Uvijek nam je falila mama i meni i bratu. Ja nisam željela to da uradim svojoj djeci i ne kajem se zbog toga zaista", rekla nam je Maja.

