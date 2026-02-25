Sin Snežane Đurišić i dalje u bolnici: Gasili mu cigarete na jezik, jezivo mučili, a evo u kakvom je sad stanju

Marko Gvozdenović hospitalizovan je nakon teških povreda.

Izvor: Kurir/ Marina Lopičić

Marko Gvozdenović, koji je doživio stravično mučenje na Vračaru, i dalje je u bolnici, saznaju domaći mediji.

Nad njim su se iživljavali dvojica muškaraca, kao i malolejtna devojka N.O. Marko je uspio da teško povrijeđen ode u svoj stan odakle je zvao bivšu suprugu i ispričao joj šta se desilo.

- Dan kasnije on je pozvao policiju, koja je došla u stan u kojem je bio sa bivšom suprugom, a policija ga je poslala odmah u Urgentni centar da bi mu se ukazala pomoć. U bolnici su mu konstatovane teške tjelesne povrede i tamo je zadržan na bolničkom liječenju - kaže izvor "Blica".

Stanje mu je stabilno

Marko se i dalje, kako saznaje Blic, nalazi na bolničkom lečenju zbog teških tjelesnih povreda koje je zadobio, ali se njegovo stanje poboljšalo i stabilno je.

Snežana Đurišić: "Jako sam tužna i razočarana"

Nakon ove teške situacije, oglasila se i Snežana Đurišić koja je još jednom smogla snage da ispriča kako je ona posle svega.

- Na to pitanje mogu samo majka da odgovorim. U pitanju je moj sin, kakav god da je, moj je sin. Jako sam tužna i razočarana što je moralo baš to da mu se dogodi. On je sada dobro, sve ostalo radi tužilaštvo i MUP. Uvijek sam bila protiv nasilja, niko nema pravo nikoga da ugrožava tako što će da ga pretuče - rekla je Snežana.