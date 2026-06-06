Jutarnja temperatura vazduha od 8 do 19 stepeni, najviša dnevna od 22 do 32 stepena.

Izvor: MONDO/Katarina Drašković

Sunčano i toplo, uz slab do umjeren razvoj dnevne oblačnost. Poslijepodne u planinama na sjeveru lokalno je moguća kratkotrajna kiša. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera.

Jutarnja temperatura vazduha od 8 do 19 stepeni, najviša dnevna od 22 do 32 stepena.



Podgorica: Pretežno sunčano i toplo. Vjetar uglavnom slab, tokom većeg dijela dana južni. Jutarnja temperatura vazduha oko 19 stepeni, najviša dnevna do 32 stepena.