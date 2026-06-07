Alesandra Krunić i Ana Danilina boriće ze danas za titulu na Rolan Garosu protiv Tejlor Taunzend i Katerine Sinijakove.

Izvor: Rob Prange/Dppi / Zuma Press / Profimedia

Aleksandra Krunić želi da osvoji prvi grend slem u karijeri. Da bi u tome uspjela moraće da slavi u finalu Rolan Garosa u tandemu sa Anom Danilinom (Kazahstan). Njih dvije kao druge favoritkinje će u meču za pehar da igraju protiv najboljih - Tejlor Taunzend (Amerika) i Katerine Sinijakove (Češka).

Zanimljivo je da će to da bude njihov četvrti međusobni okršaj i da su tri puta Aleksandra i Ana izlazile kao pobjednice. Bilo bi lijepo da se tako nešto dogodi i ovog puta na stadionu "Filip Šatrije" u meču koji počinje u 11 časova.

Biće to drugi put u razmaku od godinu dana da se nalaze na istom mjestu. U finalu su poražene prošle sezone od Italijanki Sare Erani i Džasmin Paolini, pa će sada imati priliku za "popravni". I za najveći uspjeh u karijeri.

Šta je Aleksandra rekla pred finale?

Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

Aleksandra Krunić će igrati u trećem grend slem finalu, pored Rolan Garosa prošle godine su ove sezone poražene i u finalu Australijan opena. Nadaju se da će treća biti sreća.

"One su teške protivnice, nije lako igrati protiv ljevoruke igračice, to je uvijek bonus u timu. Znamo kako da igramo sa njima. One su agresivne, pritisakju, udaraju jako i brzo i žele da ubrzaju igru, pokušaće da nas pritiskaju. Treba da vjerujemo u svoje udarce, da budemo aktivne na mreži. Pobijediće onaj ko bude agresivan tokom poena, ne smijemo da im dozvolimo da to budu one", jasna je Aleksandra.