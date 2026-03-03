Sin Snežane Đurišić ćuti nakon prebijanja: Majka mu najveća podrška, a ovo je rekao za nju i njenog dečka

Marko Gvozdenović ne oglašava se nakon stravičnog prebijanja, a jedini put kada je u javnosti govorio, i to o odnosima sa majkom i njenim dečkom, bilo je prije nekoliko godina.

Marko Gvozdenović, sin Snežane Đurišić, nedavno je izašao iz bolnice nakon što je bio hospitalizovan zbog stravičnog mučenja koje je doživio u stanu poznanika na Vračaru.

Podsjetimo, pored dvojice muškaraca, utvrđeno je i da ga je maltretirala maloletnica koja mu je, prema izvještajima policije, gasila cigarete na jezik.

Marko je uspio, teško povrijeđen, da ode do svog stana odakle je zvao bivšu suprugu i ispričao joj šta mu se dogodilo, nakon čega je reagovala policija i tužilaštvo.

Sin Snežane Đurišić je, nakon maltretiranja, u lošem stanju. Po licu ima duboke ožiljke, a povrijeđeno mu je i oko.

On se do sada nije oglašavao, a jedini intervju koji je dao medijima datira iz 2021. godine, a tom prilikom govorio je o odnosu sa majkom, ali i sa njenim dečkom, ginekologom Vanjom Miloševićem.

- U korektnim smo odnosima. Čujemo se, viđamo se, sve je okej. Poslednji put smo se čuli pre 5 ili 6 dana, viđamo se inače, rekao je i otkrio da li razgovaraju o onome što se piše o njemu.

- Najmanje o tome razgovaramo, to su uglavnom neke stvari koje se nisu desile i onda ne volimo uopšte da dovodimo jedno drugo u situaciju da pričamo o nekim stvarima koje su totalno bezveze. Ona zna mene, ja znam nju, o tim stvarima uopšte ne razgovaramo.

On je prokomentarisao i navode da ima problema sa alkoholom.

- Nije istina, alkohol ima problem sa mnom. (smijeh) Volim da popijem, to je istina, volim da bježim iz realnosti, ali mislim da to nema veze ni sa čim. Kad izađem u kafanu pijem, nisam sklon problemima kada popijem, rekao je i potvrdio da se liječio od alkohola.

- Jeste, liječio sam se od alkohola, u dva-tri navrata. Nije bila alarmantna situacija, nego je moje zdravlje bilo u pitanju. Volim da popijem, da izađem, volim sve što vole i ostali ljudi.

Marko je otkrio i da je on "platio svoje", kao i da njegovi problemi nemaju ništa sa Snežanom.

- Tako je, ona nema ništa sa tim, ali imala je, bila je uz mene kao majka. Mnogo puta mi je pomogla, materijalno, u svakom smislu. Snežana mi je najveća podrška u životu, posle oca, koji je 2013. godine preminuo, nastradao, ili kako već...

O svađi sa majkom

- Jeste, bilo je sukoba na relaciji majka-sin! Ona zna šta je najbolje za mene, uvijek mi je pomogla kada god je trebalo, uvijek je bila tu i negirao da ga je majka izbacila iz kuće.

- Ne, nikada se to nije dogodilo.

- Bilo je momenata kada nismo razgovarali, kako nije. Kada je moj otac umro, ja sam tražio neka svoja prava, ona neka svoja, ali mislim da je toliko glupo pričati o tome, to je iza nas. Ništa, plivaj dalje, mnogo godina je prošlo. Ona je sada savršen drug, bila je majka, sad je drug, sve je okej. Hvala joj za sve.

"Vanja je uvijek bio tu za mene"

Otkrio je da je u kontaktu sa Vanjom Miloševićem, partnerom njegove mame.

- Kako da ne, Vanja je tu, kao najbolji brat, za sve. Vanja je tu da ispravi i iskrivi sve što ne treba. Vanja je dobar čovjek i kad god mi je nešto trebalo, on je bio tu stvarno, kad je trebalo da se popriča, kada je meni bilo nešto... Vanja je super lik, u kontaktu smo, čujemo se dva, tri puta dnevno, više nego sa Snežanom.