Jelisaveta Orašanin započela je novu ljubav sa kolegom Pavlom Mensurom, nakon razvoda od Miloša Teodosića.
Jelisaveta Orašanin započela je ljubavnu vezu sa 11 godina mlađim kolegom, saznaje Blic. Nakon razvoda od košarkaša Miloša Teodosića sa kojim ima dvoje djece, glumica je ponovo srećna u ljubavi.
Pavle Mensur je nedavno objavio i fotografiju kako se ljube, a iako je slikao senke može se prepoznati o kome je riječ.
Jelisaveta Orašanin u vezi sa 11 godina mlađim Pavlom Mensurom: Jedna fotografija otkrila strogo čuvanu tajnu
Izvor blizak paru je otkrio detalje ove romanse i otkrio da,iako su u početku krili da su zajedno, Jelisaveta i Pavle sada ponosno zaljubljeno šetaju ulicama Beograda.
"Jelisaveta i Mensur se više ne kriju, svi iz njihovih krugova znaju da su zajedno. Prije neki dan su iskoristili lijepo vrijeme i zagrljeni šetali u Zemunu. Držali su se za ruke, smijali i nisu marili za to da li će ih neko prepoznati ili uslikati", rekao je sagovornik.
Jelisaveta Orašanin u vezi sa 11 godina mlađim Pavlom Mensurom: Jedna fotografija otkrila strogo čuvanu tajnu
Teodosić izašao iz stana
Podsjetimo, Jelisaveta i Teodosić odlučili su da se razvedu jer su im se putevi razišli, a ostali su u dobrim odnosima.
"Jelisaveta je ostala u porodičnom stanu sa djecom, dok je Teodosić prešao u drugi stan. Oni su ostali u sjajnim odnosima i prioritet su im zajednička djeca kojoj su maksimalno posvećen", rekao je izvor blizak paru.
Jelisaveta Orašanin u vezi sa 11 godina mlađim Pavlom Mensurom: Jedna fotografija otkrila strogo čuvanu tajnu
Izvor: Blic/ MONDO