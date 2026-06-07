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Jelisaveta Orašanin u vezi sa 11 godina mlađim Pavlom Mensurom: Jedna fotografija otkrila strogo čuvanu tajnu

Jelisaveta Orašanin u vezi sa 11 godina mlađim Pavlom Mensurom: Jedna fotografija otkrila strogo čuvanu tajnu

Autor Ana Živančević
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Jelisaveta Orašanin započela je novu ljubav sa kolegom Pavlom Mensurom, nakon razvoda od Miloša Teodosića.

Jelisaveta Orašanin u vezi sa 11 godina mlađim Pavlom Mensurom Izvor: Instagram/Jagodenamagli

Jelisaveta Orašanin započela je ljubavnu vezu sa 11 godina mlađim kolegom, saznaje Blic. Nakon razvoda od košarkaša Miloša Teodosića sa kojim ima dvoje djece, glumica je ponovo srećna u ljubavi.

Pavle Mensur je nedavno objavio i fotografiju kako se ljube, a iako je slikao senke može se prepoznati o kome je riječ.

Izvor blizak paru je otkrio detalje ove romanse i otkrio da,iako su u početku krili da su zajedno, Jelisaveta i Pavle sada ponosno zaljubljeno šetaju ulicama Beograda.

"Jelisaveta i Mensur se više ne kriju, svi iz njihovih krugova znaju da su zajedno. Prije neki dan su iskoristili lijepo vrijeme i zagrljeni šetali u Zemunu. Držali su se za ruke, smijali i nisu marili za to da li će ih neko prepoznati ili uslikati", rekao je sagovornik.

Teodosić izašao iz stana

Podsjetimo, Jelisaveta i Teodosić odlučili su da se razvedu jer su im se putevi razišli, a ostali su u dobrim odnosima.

"Jelisaveta je ostala u porodičnom stanu sa djecom, dok je Teodosić prešao u drugi stan. Oni su ostali u sjajnim odnosima i prioritet su im zajednička djeca kojoj su maksimalno posvećen", rekao je izvor blizak paru.

Izvor: Blic/ MONDO

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Tagovi

jelisaveta orašanin Miloš Teodosić pavle mensur

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