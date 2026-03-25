Snežana Đurišić prekinula koncert zbog muškarca iz publike: Popeo se na binu, pogledajte šta se sinoć dešavalo (Video)

Pjevačica Snežana Đurišić održala je sinoć solistički koncert u prepunom Sava centru

Pevačica Snežana Đurišić, koja je poslednjih nedelja prolazila kroz dramu zbog nasilja nad sinom zbog kojeg je reagovala policija, sinoć je u prepunom Sava centru održala koncert kojim je slavila 55 godina karijere.

Podršku su joj pružile majka i sestra, partner Vanja Milošević, ali i ćerka koja je doputovala iz Amerike kako bi se pridružila majci na bini.

Maja Gvozdenović je MONDU otkrila zašto se nije bavila pevanjem pre nego što je rasplakala majku na bini, ali to nije jedino iznenađenje koje je sačekalo pevačicu.

Dok je muzika svirala, na binu je stao prijatelj iz publike, koji je imao specijalan poklon za našu pevačicu.

Snežanu su sa balkona podržavale i kolege iz Granda Ana Sević i Sanja Vučić: