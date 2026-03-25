"Po vama sam tri puta umro do sad": Pjevač bijesnio zbog slika iz Urgentnog centra

Pjevač Miroslav Ilić reagovao na slike ispred Urgentnog centra objavljenim u pojedinim medijima

Izvor: MONDO

Poznati pjevač narodne muzike Miroslav Ilić danas je viđen ispred Urgentnog centra u Beogradu, gdje je bio na redovnoj kontroli.

Miroslav Ilić već neko vrijeme dolazi na redovne kontrole, a ovim povodom se sad oglasio.

- Nemojte molim vas. Poručite svima da sam ja super. Do sada sam tri puta umro, po vama. Kakav je to način da me zovete za to - rekao je pjevač za "Blic" nervozan zbog slika koje su osvanule u pojedinim domaćim medijima.

"Unuci me ohrabruju"

Pjevač je nedavno govorio o ljubavi prema unucima.

- Ohrabruju me. Kažu: "Deda, ne daj se!" To su moji heroji. Nije bilo para kojima je mogao neko da me odvoji od kuće za Božić i krsnu slavu. Tada nikad nisam radio, to je rezervisano za kuću. Supruga je, inače, svešteničko dijete i kod nas je to tradicija. Deda joj je bio sveštenik i pokojni brat je bio sveštenik. Ona je zadužena za sve - zaključio je pjevač za domaće medije.