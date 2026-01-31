Teška nemaština i život natjerali su i da povuku brojne poteze zbog kojih su se mnogi od njih posle pokajali.
Narodna muzika bivše Jugoslavije ostavila je neizbrisiv trag zahvaljujući velikanima poput Šabana Šaulića, Tome Zdravkovića, Lepe Lukić i mnogih drugih.
Njihove pjesme i dalje žive, a priče o njihovim životima podsjećaju nas na vrijeme kada su emocije i glasovi osvajali srca publike, no ipak, mnogi su imali teške trenutke u životu, a javnost je vremenom za sve saznala.
Zbog nemaštine dala dijete u dom, pjevaču brata zazidali u temelj: Teške životne priče legendi narodne muzike
Toma Zdravković, poznat po autobiografskim pesmama poput "Kafana je moja sudbina", jednom je izjavio:
"Sve što sam napisao, to sam i proživio."
Njegov boemski život bio je obilježen usponima i padovima, ali je ostavio pjesme koje su postale dio kolektivnog sjećanja. Preminuo je 1991. godine, ali njegova muzika i dalje inspiriše, a iako je mnogo zarađivao, mnogo je i trošio, te je bilo momenata da ostane brzo bez novca.
Jovana Tipšin i Lepa Lukić
Lepa Lukić, rođena kao Lepava Mušović, započela je karijeru pjesmom "Od izvora dva putića". Njena harizma i glas donijeli su joj titulu "kraljice narodne muzike". Iako je u devetoj deceniji, i dalje intrigira javnost svojim životom.
Predrag Živković Tozovac, autor hitova poput "Jesen u mom sokaku", bio je simbol vedrine i ljubavi prema životu. Iako je kasno uplovio u bračne vode, njegova ljubavna priča sa Emilijom bila je inspiracija mnogima. Preminuo je 2021. godine.
Miroslav Ilić, poznat po hitovima poput "Devojka iz grada", osvojio je publiku širom Jugoslavije. Njegova karijera traje decenijama, a pjesme koje je snimio i dalje su simbol ljubavi i nostalgije. Ipak, poznato je da je kao mlad prošao kroz težak period i nemaštinu.
18.5.1939. Silvana Armenulić
Silvana Armenulić, poznata po raskošnom glasu i tragičnoj sudbini, stradala je u stravičnoj saobraćajnoj nesreći 1976. godine. Njene pjesme i dalje su nezaobilazne na slavljima, a njen život i smrt ostaju misterija koja intrigira generacije.
Džej Ramadanovski, poznat po specifičnom glasu i energiji, bio je jedan od najvoljenijih pjevača na Balkanu. Njegovi koncerti su okupljali hiljade ljudi, a pjesme poput "Nedelja" ostaju dio svakodnevnog života. Preminuo je 2020. godine, ali njegova muzika ne prestaje da živi. Takođe je poznato da su njegov život obilježile velike porodične tragedije.
Nada Polić, umetnički Ana Bekuta, je rođena 1959. godine u Banji kod Priboja.
Sa sedamnaest godina je zatrudnijela nakon kratke veze sa čovjekom čije ime ne želi da otkrije. Pošto su oboje bili mladi i nezreli, rastali su se i sva odgovornost je pala na maloljetnu Nadu i morala je sina da ostavi u domu.