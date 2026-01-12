Stavio "pederušu" i mjerka izloge: Pogledajte u kakvom izdanju smo snimili pjevača

MONDO je uhvatio Miroslava Ilića u šetnji poznatim beogradskim tržnim centrom

Pjevač Miroslav Ilić je iza sebe ostavio burnu godinu u kojoj se češće oglašavala njegova bivša ljubavnica Mirjana Antonović po pitanju očinstva nad sinom Devinom.

U jednom od poslednjih intervjua je pričao o unucima i koliko su vezani za njega, ali i smrti, podstaknut odlascima kolega, a MONDO je snimio trenutak kada šeta beogradskim tržnim centrom i razgleda izloge.

Miroslav je bio u džinsu od glave do pete, a na sebi je nosio i popularnu "pederušu".

