Milorad Dodik najavio je dolazak Vladimira Putina u Banjaluku povodom otvaranja hrama.

Izvor: Gavriil Grigorov / Zuma Press / Profimedia

Lider Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorad Dodik izjavio je da se očekuje dolazak ruskog predsjednika Vladimira Putina u Banjaluku povodom otvaranja rusko-srpskog hrama.

“Potvrdio sam ono što smo se prethodno dogovorili. Čekaćemo, kad god to bude moguće. Kad god bude u mogućnosti, uradićemo to”, rekao je Dodik.

Dodik je podjsetio da je ove godine već boravio u Rusiji povodom Dana pobede 9. maja, kao i da je 28. maja učestvovao na Međunarodnom forumu o bezbjednosti u Podmoskovlju i najavio da će krajem septembra ponovo posjetiti Moskvu.

"Bio sam 9. maja, bio sam 28. maja, danas sam ovde i ponovo ću doći. Jedino što je sigurno jeste da ću 25. septembra biti u Moskvi", rekao je Dodik u razgovoru sa novinarima na marginama Peterburškog međunarodnog ekonomskog foruma.

(Sputnjik/MONDO)