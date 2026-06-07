Real Madrid završio je sezonu bez ijednog trofeja, biće velikih promjena u timu za narednu godinu.

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Real Madrid završio je sezonu sa nula trofeja. Zvuči nemoguće, ali baš to se dogodilo košarkaškom velikanu. U finalu Kupa kralja izgubio je od Baskonije, pa je u finalu Evrolige poražen od Olimpijakosa, da bi onda doživio debakl i poraz od Tenerifa u četvrtfinalu ACB lige.

"Čestitam rivalu, Ćusu Vidoreti, Marselinju Uertasu, Petiju Milsu, zaslužili su", rekao je Serđo Skariolo na početku konferencije za medije.

Vidi opis Pukla bruka u Realu: Sezone završena bez ijednog trofeja, sprema se remont tima Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Alba Pacheco / Agencia LOF / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 4 1 / 4 Izvor: Alba Pacheco / Agencia LOF / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 4 2 / 4 Izvor: Alba Pacheco / Agencia LOF / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 4 3 / 4 AD Izvor: Alba Pacheco / Agencia LOF / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 4 4 / 4

Istakao je da je nedostatak centara Valtera Tavaresa i Usmana Garube imao uticaj na ishod. Prvi put posle 18 godina je "kraljevski klub" ispao u plej-ofu ACB lige.

"Borili smo se dokle god smo igrali dobro u reketu, loše smo šutirali za tri, oni su pogodili i neke teške šuteve, mi so pravili i neke greške. Nedostatak balansa između spoljne i unutrašnje linije nas je koštao. Pokazali smo dva potpuno različita tima. Prvi, u punom sastavu, koji je dominirao u ACB ligi i bio blizu da postane evropski šampion i drugi koji nije uspio da nađe rešenje posle svih povreda. Moramo da unapredimo igru u odbrani."

Očekuje se da će biti određenih promena u timu, njegov posao ne bi trebalo da bude ugrožen uprkos košmarnoj sezoni.

"Htio bih da se izvinim navijačima koji su bili sve vrijeme uz nas. Na nama je da što prije krenemo sa pripremom za narednu sezonu. Zahvalan sam igračia i mom stručnom štabu. U ovom momentu ne postoji jasna slika i izvlačenje zaključaka. Momenat za to će doći posle malo strpljenja. To je život, ponekad ne ide. Moj posao? To nije pitanje za mene. Imam još tri godine ugovora i to bi trebalo da pitate čelnike kluba", zaključio je Skariolo.

Igrači Reala pakuju kofere za odmor i čekaju da vide ko će ostati u timu, dok Tenerife ide na megdan Barseloni u polufinalu.