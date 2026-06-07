"Poštovana upravo Doma zdravlja Glavnog grada, nužno je, istine radi , da se jos jednom oglasimo, i razjasnimo par informacija koje ste iznijeli u svom reagovanju"

Izvor: MONDO

Grupa pedijatara Doma zdravlja Glavnog grada saopštila je da uprava te ustanove ignoriše njihove zahtjeve za dijalog i da ih je odlukom o uvođenju noćnog rada dodatno opteretila, uprkos upozorenjima da takvo rješenje može ugroziti kvalitet primarne pedijatrijske zaštite, piše CdM.

Saopštenje prenosimo integralno:

Poštovana upravo Doma zdravlja Glavnog grada, nužno je, istine radi , da se jos jednom oglasimo, i razjasnimo par informacija koje ste iznijeli u svom reagovanju.

1.Ne znamo za koga su vaša vrata otvorena, jer za nas nisu. Navedite, datumom, slovom i brojem kad su odrzani sastanci sa kolektivom pedijatrije, kad to imamo priliku da vam obrazlozimo svoje probleme u svakodnevnom radu i iznesemo svoje misljenje. Da li imamo strucne sastanke, okrugle stolove, dogovore i razgovore. Ne.

Mi nemamo nikakvu komunikaciju sa vama, a posredno trazeni sastanci su svaki put izignorisani.

Ako izostavimo onaj jedan sastanak gdje ste prvo izasli sa saopstenjem da ćemo prihvatiti noćni rad, pa odrzali sastanak da nas upoznate da smo mi pristali na to. Jer smo elem, valjda zaboravili kako smo rekli: Ne, mi ne mozemo preko ovolikog dnevnog rada, da iznesemo još i noćni rad.

2.Da, pedijatri su isli na sastanke u Ministarstvo zdravlja i argumentovano iznosili zbog čega je za nas noćni rad neprihvatljiv. Potpuno ne uvažavajući naše stavove ,iskorišteno je prisustvo pedijatara Doma zdravlja na sastancima, kao kredibilitet za donosenje odluka.

Fair enough?

3.Nije istina da pedijatri Doma zdravlja stavljaju licni ispred drustvenog interesa. Baš naprotiv, gro pedijatara Doma zdravlja koji se protivi noćnom radu ne radi u privatnoj praksi, jer ste ih toliko zatrpali poslom da ne mogu da se odvuku kuci posle radnog vremena, a ne jos negdje da rade.

4.Da, mi pričamo istinu, i zato i kažemo da je ovo višedecenijski problem, jer vi niste jedini krivci što je zdravstveni sistem u stanju u kakvom jeste.

Decenijama su ljekari i zdravstveno osoblje istureni, potpuno nezastićeni, da budu čuvari socijalnog mira. I dalje važi isti princip, kojem ste vrlo lako dali kontinuum, i nastavili ustaljenu praksu.

5.Nocni rad nije ispomoc kolegama IBD-a, nego po zaključku Vlade, Dom zdravlja organizuje nocni rad od 21-7h, u prostorijama druge ustanove.

Poštovana upravo, i nama je pomoć potrebna. Zašto je niste tražili? Zašto vam mi nismo prioritet?

Da li ste vi svjesni činjenice da cjelokupni menadzment zdravstva ne dodje na posao, a doktori i medicinsko osoblje da dodju, posao bi se nesmetano odvijao, i zdravstvene ustanove bi obavljale posao zbog kojeg i postoje.

Samo jedan dan da ljekari ne dodju na posao, a cjelokupan menadzment uredno dodje, da li bi zdravstvene ustanove bile u stanju da pruzaju svoje usluge?

I ko čuva te ljude koji su esencija funkcionisanja sistema?

Niko.

Mi smo vam najjeftiniji.

Jasno je svima, osim menadzmentu zdravstva, svih nivoa, da vi trebate da budete servis nama, i da je vaš zadatak da ucinite sve da nasi uslovi rada budu što bolji, da bi nivo usluge koji pruzamo bio sto kvalitetniji.

Možemo vam reci da je mjera kvaliteta usluga koju pruzamo daleko iznad one po kojoj nas drzava placa i vrednuje, jer kad podijelimo platu s prosjecnim brojem pregleda, jedan naš pregled kosta oko euro i osamdeset. Adekvatno, rekoste?

6.Ako se dvije godine tražilo resenje za postojeci problem, i nakon svih sastanaka, vijecanja i ukljucivanja najvisih nivoa, uspjelo doći do resenja da se teret samo prebaci na leđa pedijatara Doma zdravlja Glavnog grada, onda je jasno da je donošenje odluka u rukama ljudi koji nemaju iskustva rada u zdravstvenom sistemu i

nemaju predstavu šta njihove odluke znače za ljude u ambulantama. Pozivamo ih da dodju samo jedan dan, da provedu ne radeći, nego gledajući nas kako radimo. Sigurni smo da bi pošli kući mnogo umorniji, nego što idu sad.

7.Iznenadjeni smo vašim hitrim reagovanjem na našu objavu, jer na objave nekih viših instanci, koje su u više navrata, neopravdano, u negativnom kontekstu pominjale pedijatre Doma zdravlja, ćutali ste kao zaliveni.

8.Upravljačka tijela, raznih nivoa, su se svojski potrudila da pravno zaokruže priču, i da nas natjeraju da radimo nocu. Silom zakona i pozicijom moći.

Uprava Doma zdravlja, predstavnici ministarstva zdravlja i vlade, ujedinjenim snagama protiv šake umornih ljudi, koji ovom društvu doprinose, i to mnogo.

Alal vjera, uspjeli ste.

Prinudjeni da se zauzmemo sami za sebe,

naš cilj je bio da iznesemo činjenice i upozorimo na moguće posledice ovakvog djelovanja.

Sva odgovornost za dodatno urušavanje primarne pedijatrijske zastite je na donosiocima i sprovodiocima donijetih odluka.

Naša dalja komunikacija na ovu temu ići će pravnim putem, i mi se više po ovom pitanju nećemo javno oglašavati.