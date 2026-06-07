Na festivalu u Ohaju najmanje 12 osoba ranjeno je u obračunu vatrenim oružjem, a policija traga za osumnjičenima.

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Najmanje 12 osoba je ranjeno iz vatrenog oružja na jednom lokalnom festivalu u američkoj saveznoj državi Ohajo, u incidentu za koji policija vjeruje da je bio obračun vatrenim oružjem između više osoba.

Policija i dalje traga za osumnjičenima, a navodi se da su dvije žrtve u kritičnom stanju nakon incidenta koji se dogodio u gradu Toledo, piše Skaj njuz.

Zamjenik načelnika gradske policije, Džo Hefermen, izjavio je da su najmanje dvije osobe bile umješane i da su "vjerovatno pucale jedna na drugu" tokom subotnjeg incidenta.

Snimci objavljeni na društvenim mrežama prikazuju ljude kako bježe i traže zaklon, dok službe hitne pomoći zbrinjavaju povrijeđene na mjestu događaja.

Kevin Beri rekao je da je slušao muziku uživo u kada su se začuli pucnji i da su "svi polijegali na zemlju".

On je video kako je jedno oružje bačeno na tlo neposredno prije nego što je policija brzo stigla na lice mjesta. Takođe je opisao najmanje pet osoba sa prostrelnim ranama.

Policija je saopštila da su žrtve starosti od 14 godina pa do osoba u šezdesetim godinama života.

Grad je u to vrijeme održavao svoj godišnji festival Old Vest End Festival, dvodnevnu manifestaciju u istorijskom dijelu grada sa muzikom uživo, hranom i drugim sadržajima.

(MONDO)