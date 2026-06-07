Cijene luksuznog smještaja u Dubaiju su četiri puta niže, što omogućava lokalnim stanovnicima da uživaju u raskoši na Palmi Džumeira.

Izvor: FADEL SENNA / AFP / PROFIMEDIA

Vile na vodi, "infiniti" bazeni i privatne plaže na akciji – zbog pada dolazaka stranih turista hoteli u Dubaiju okrenuli su se lokalnim stanovnicima koji zbog rata na Bliskom istoku sada napokon mogu sebi da priušte takav luksuz.

Na vještačkom ostrvu Palma Džumeira, simbolu raskoši zalivskog emirata, prostrani lobiji hotela sa pet zvjezdica vikendima i praznicima ponovo bilježe određenu posjećenost zahvaljujući prilivu gostiju iz samih Ujedinjenih Arapskih Emirata, piše Frans pres.

Državljane Emirata i one koji tu rade, s obzirom na to da stranci čine oko 90 odsto stanovništva, privukle su nezapamćene promotivne ponude.

"Nikada nisam noćio u hotelu na Palmi jer su cijene bile ogromne", navodi Fadi Iskandarani, libanski ljekar koji već pet godina živi u Dubaiju, a koji je sa svojom partnerkom proveo vikend u jednoj od brojnih rezidencija na tom ostrvu u obliku palme.

Atmosfera sasvim sigurno nije kao tokom najposećenijih dana jer je zbog "nestašice" turista nekoliko spratova hotela zatvoreno, ali lekar je zadovoljan – zahvaljujući cijeni za lokalne stanovnike koja je četiri puta niža od uobičajene, "luksuz u Dubaiju postao je pristupačan".

Bio je vodeća destinacija, a onda je počeo rat

Sa 19,5 miliona turista u 2025. godini Dubai je bio jedna od vodećih regionalnih destinacija. Njegovih 827 hotela, od kojih 173 imaju pet zvezdica, tada je bilježilo prosečnu popunjenost od preko 80 odsto.

Međutim, rat koji su 28. februara pokrenuli Izrael i Sjedinjene Američke Države protiv Irana, a koji se proširio na područje Zaliva, ozbiljno je uzdrmao ugled bezbjednosti tog emirata, piše francuska novinska agencija.

Otkako je 8. aprila na snagu stupio prekid vatre, dio turista se vratio, ali taj trend je i dalje ograničen, rekao je Majkl Robinson, direktor hotela Anantara d Palm, još jednog luksuznog objekta na Palmi.

Sa svojim vilama na vodi, veštačkim lagunama i uređenjem nadahnutim Tajlandom, ovaj hotel se takođe puni lokalnim stanovništvom, nudeći im popuste koji sežu i do 50 odsto.

"Vikendima, posebno subotom uveče, redovno premašujemo 90 odsto popunjenosti", objašnjava Robinson.

Od ponedeljka do četvrtka ta stopa drastično pada na svega 20 do 30 odsto.

Nova klijentela i logistički izazovi

Nova klijentela je spas za hotelijere, iako im donosi i niz logističkih izazova, posebno u pogledu parkiranja jer lokalni stanovnici većinom stižu sopstvenim vozilima. Ipak, praznina u prihodima ne može se potpuno nadoknaditi.

"Glavna razlika je u dužini boravka", naglašava Robinson. "Lokalni gosti dolaze na jednu ili dvije noći, dok su međunarodni turisti ostajali po nedelju, deset dana, a ponekad i po dvije nedelje."

Za sada, zahvaljujući lokalnim posjetiocima, "Anantara d Palm" uspeva da zadrži profitabilnost bez otpuštanja radnika, dodaje on.

Renoviranja i rezanje plata

Pojedini hoteli odlučili su da iskoriste pad aktivnosti kako bi privremeno zatvorili svoja vrata i započeli renoviranje, kao što je to slučaj sa kultnim Burdž el Arabom. Drugi su pak pribjegli smanjenju broja zaposlenih ili rezanju plata, posebno objekti u centru grada koji znatno više zavise od poslovnog turizma, piše Frans pres.

Neimenovani zaposleni u jednom od takvih objekata, kome je zabranjeno da istupa u javnosti, potvrdio je za Frans pres da mu je plata smanjena za 40 odsto. Drugi radnik, zaposlen u luksuznom hotelu u susednom emiratu Abu Dabiju, zamoljen je da uzme neplaćeno odsustvo u trajanju od dva mjeseca, da bi ga tek nedavno pozvali da se vrati na posao.

Robinson ipak ostaje optimističan i nada se brzom oporavku sektora.

"Ako se postigne bilo kakav oblik sporazuma u narednim nedeljama, smatram da će se turisti vratiti znatno brže nego što iko može da zamisli", zaključuje on.

(MONDO)