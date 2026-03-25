Zabranili Pink u BiH, Mitrović novom objavom podigao prašinu: U kadru i bogati muž srpske pjevačice (Foto)

Vlasnik Pink televizije, Željko Mitrović, objavio je na svom Instagram nalogu fotografiju koja je digla pravu prašinu.

Vlasnik Pink televizije Željko Mitrović objavio je na Instagramu sliku na kojoj se vidi da je u društvu saradnika, ali i da su prisutni pjevačica Didi Džej i njen suprug Danijel Rokvić

On nije otkrivao o čemu se radi, mežutim dovoljno je bilo to što je najavio da je po sredi riječ o projektu u kojem su i oni uključeni.

- U Sarajevu sve spremno za novi početak - napisao je Mitrović u opisu.

Mitrović se nedavno oglasio i saopštio prekid saradnje sa operaterom BH Telekomom. Prema njegovim riječima, ova telekomunikaciona kompanija donijela je odluku da iz svoje kablovske ponude na nivou BiH isključi čak 70 Pinkovih kanala.

Kako je Željko u svom oglašavanju naveo, odluka je donijeta zbog njegove podrške Americi u jeku sukoba na Bliskom istoku.

"Dragi moji Bošnjaci! Ja kao neko ko je u Sarajevu dobio pasoš Bosne i Hercegovine kao zaslužni građanin za međuetničko pomirenje početkom dvehiljaditih, moram da primijetim da to što sam ja na Američkoj, a ne na Iranskoj strani, je vjerovatno razlog što više nećemo sarađivati sa BH Telekomom u Bosni, o čemu je ova telekom kompanija već donijela odluku, za svoje kablovske korisnike na nivou Bosne i Hercegovine", rekao je između ostalog Željko u svom obraćanju na društvenoj mreži Instagram.