Mitrović bijesan nakon što su ukinuli Pink u BiH: Najavio potez koji će sve promijeniti, nastavlja se neviđeni haos

Željko se sinoć oglasio saopštenjem i istakao da će se boriti da se ovo ne završi na ovaj način.

Izvor: Antonio Ahel/ATAImages

Željko Mitrović, vlasnik Televizije Pink, oglasio se kasno sinoć važnim saopštenjem namijenjenim gledaocima u Bosni i Hercegovini, najavljujući prekid saradnje sa tamošnjim operaterom BH Telecom.

Prema njegovim riječima, ova telekomunikaciona kompanija donijela je odluku da iz svoje kablovske ponude na teritoriji cijele BiH ukloni čak 70 Pinkovih kanala, što predstavlja veliku promjenu za korisnike koji su do sada pratili sadržaj ove medijske kuće putem pomenutog operatera.

Mitrović je istakao da je riječ o jednostranoj odluci BH Telekoma, koja će direktno uticati na dostupnost Pinkovih kanala gledaocima u Bosni i Hercegovini.

"Dragi moji Bošnjaci! Ja kao neko ko je u Sarajevu dobio pasoš Bosne i Hercegovine kao zaslužni građanin za međuetničko pomirenje početkom dvehiljaditih, moram da primijetim da to što sam ja na Američkoj, a ne na Iranskoj strani, je vjerovatno razlog što više nećemo sarađivati sa BH Telekomom u Bosni, o čemu je ova telekom kompanija već donijela odluku, za svoje kablovske korisnike na nivou Bosne i Hercegovine", započeo je Željko Mitrović, pa dodao:

"Ovo praktično znači da 70 tv kanala koje proizvodi tv Pink, neće više biti u ponudi ovog telekom operatera u BIH, jer se interesi gledalaca kod određenih kablovskih operatera više ne smatraju ključnim, već religijska i politička opredeljenja! Što se mene lično tiče, ja ću ostati privržen ideji o bratstvu bošnjačkog i srpskog naroda, ali i privržen ideji, da svi treba da se vodimo zdravim razumom, tolerancijom, ali i sopstvenim interesima", poručio je Željko Mitrović i dodao:

"Duboko vjerujem da će građani BIH, već za 30 dana, dobiti našu OTT ponudu i box za gledanje svih naših kanala, sa pretplatom od samo 5 KM mjesečno! Dragi moji Bošnjaci, neće nas ponovo posvađati ni BH TELEKOM ni bilo koja politička partija, a imena mudraca koji učestvuju u ovoj kvazi - biznis seansi, pamtiće Pink zauvijek! Vidimo se uskoro u Sarajevu! Vaš Žex veċni i neizlječivi Jugonostalgičar!!!", poručio je Željko Mitrović.

