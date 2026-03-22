logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Poznato kada se Veljko Ražnatović vraća u Srbiju: Oglasio se i otkrio zašto napušta Rusiju

Poznato kada se Veljko Ražnatović vraća u Srbiju: Oglasio se i otkrio zašto napušta Rusiju

Autor Ana Živančević
0

Veljko Ražnatović za nekoliko mjeseci bi trebalo da dođe u Beograd.

Veljko Ražnatović među top 50 boksera u svetu Izvor: Instagram/ac3isb4ck

Veljko Ražnatović već nekoliko mjeseci boravi u Rusiji, gde se intenzivno priprema i trenira boks, a nedavno se uspiješno vratio u ring nakon povrede leđa i to pobjedom.

Mladi bokser ne gubi vrijeme, pa ga već krajem aprila očekuje novi meč u Moskvi, dok je svojim pratiocima na Instagramu otkrio i velike planove za nastavak karijere.

Kako je naveo, početkom novembra u Beogradu pokušaće da osvoji prestižnu WBC International titulu, što bi bio jedan od najvažnijih koraka u njegovoj profesionalnoj karijeri.

To ujedno znači da bi Veljko već na jesen trebalo da se vrati u Srbiju kako bi se što bolje pripremio za borbu koja bi mogla da obilježi njegov dalji put u svijetu boksa.

I pored brojnih obaveza, Ražnatović ne zapostavlja ni duhovni život. Nedeljno jutro proveo je na liturgiji, odakle je podijelio fotografije sa pratiocima, a potom je otkrio i dio porodične svakodnevice.

Naime, u Rusiji mu trenutno društvo pravi supruga Bogdana Ražnatović sa njihovim sinovima Željkom, Krstanom i Isaijom. Veljko je objavio i fotografiju iz porodične šetnje, pokazujući da mu podrška najbližih mnogo znači u ovom važnom periodu karijere.

Izvor: Informer/ MONDO

Tagovi

Veljko Ražnatović Rusija povratak

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ