Poznato kada se Veljko Ražnatović vraća u Srbiju: Oglasio se i otkrio zašto napušta Rusiju

Veljko Ražnatović za nekoliko mjeseci bi trebalo da dođe u Beograd.

Veljko Ražnatović već nekoliko mjeseci boravi u Rusiji, gde se intenzivno priprema i trenira boks, a nedavno se uspiješno vratio u ring nakon povrede leđa i to pobjedom.

Mladi bokser ne gubi vrijeme, pa ga već krajem aprila očekuje novi meč u Moskvi, dok je svojim pratiocima na Instagramu otkrio i velike planove za nastavak karijere.

Kako je naveo, početkom novembra u Beogradu pokušaće da osvoji prestižnu WBC International titulu, što bi bio jedan od najvažnijih koraka u njegovoj profesionalnoj karijeri.

To ujedno znači da bi Veljko već na jesen trebalo da se vrati u Srbiju kako bi se što bolje pripremio za borbu koja bi mogla da obilježi njegov dalji put u svijetu boksa.

I pored brojnih obaveza, Ražnatović ne zapostavlja ni duhovni život. Nedeljno jutro proveo je na liturgiji, odakle je podijelio fotografije sa pratiocima, a potom je otkrio i dio porodične svakodnevice.

Naime, u Rusiji mu trenutno društvo pravi supruga Bogdana Ražnatović sa njihovim sinovima Željkom, Krstanom i Isaijom. Veljko je objavio i fotografiju iz porodične šetnje, pokazujući da mu podrška najbližih mnogo znači u ovom važnom periodu karijere.

