Veljka posjetila porodica u Rusiji, sad podijelili porodične slike: Evo gdje su se uputili, mali Željko već boksuje

Veljko pozirao sa Bogdanom i sinovima, mali Željko oduševio gestom.

Bogdana Ražnatović otputovala je sa sinovima Željkom, Krstanom i Isaijom u Rusiju, gdje njen muž Veljko Ražnatović boravi već neko vrijeme zbog posvećenosti boksu i strogim treninzima.

Veljko će nekoliko dana maksimalno posvetiti svojoj porodici, a tokom današnjeg dana uživali su u Zoološkom vrtu.

Tamo su se i fotografisali, a porodična slika oduševila je Veljkove pratioce. Ono što je svima zapalo za oko je i potez njegovog najstarijeg naslednika Željka koji je nasmijan podigao 3 prsta.

Bogdana Ražnatović je nedavno već posjetila supruga Veljka u Moskvi, a ovoga puta su sa njom pošli i sinovi - Željko, Krstan i Isaija koji jedva čekaju da vide tatu sa kojim su svakodnevno u kontaktu putem video poziva što je bokser i dijelio na svojim mrežama.