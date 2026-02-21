logo
"Kući se ne vraćam": Veljko Ražnatović poslao poruku iz Moskve, ovo niko nije očekivao

Autor Marina Cvetković
0

Ražnatović već nekoliko mjeseci živi u Rusiji, gdje ga je nedavno posjetila supruga Bogdana

Veljko Ražnatović poslao poruku iz Moskve, ovo niko nije očekivao Izvor: Instagram printscreen / ac3isb4ck

Bokser Veljko Ražnatović oglasio se iz Moskve i poručio da se u Srbiju ne vraća bez pobjede u ringu.

Ražnatović već nekoliko mjeseci živi u Rusiji, gdje ga je nedavno posjetila supruga Bogdana.

Veljko svakodnevno trenira, a putem društvene mreže Instagram pohvalio se da je izvojevao prvu pobjedu nakon duge pauze zbog diskus hernije.

"Nokaut u prvoj rundi! Prvi meč posle godinu i dva mjeseca zbog diskus hernije, odličan povratak i konačno sam tamo gde pripadam, sa odličnim timom iza sebe. Sledeći meč je u aprilu, protiv boljeg protivnika u osam rundi. Hvala vam što ste uz mene! Više nema stajanja - kući se ne vraćam bez pojasa", poručio je Ražnatović.

Ceca: "Sa Veljkom se čujem sto puta dnevno"

Pjevačica kaže da ima blizak odnos sa svojim naslednicima, i da je srećna jer su izrasli u smostalne i srećne ljude, ali da su karakterno potpuno različiti.

"Veljko više zove. On zove 78 puta dnevno i kada nema šta da kaže on me zove i pjeva mi. Anastasija kaže, sada kada je bila poslednji put u Beogradu: reci mi da to nije Veljko kada mi je zvonio telefon. Ja kažem, da Veljko je i ja se javljam. Ona mu kaže: šta bre hoćeš više, ostavi me razgovaram sa svojom majkom. Imam blizak odnos sa oboje, oni su tipski drugačiji i drugačije pokazuju emocije i imaju reakcije, dijametralno su suprotni. Sa njim se čujem sto puta dnevno i kada zna da nisam u prilici da se javim, on zaboravi. Desi se da zove, ja kažem: Veljko, Zvezde Granda, a on: izvini, izvini zaboravio sam", prepričava samo jednu od situacija kroz osmijeh Ceca.

(Kurir / MONDO)   


Ceca Raznatovic Svetlana Ceca Ražnatović Veljko Ražnatović Anastasija Ražnatović Rusija

