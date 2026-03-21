Tonija Cetinskog pitali da li će se izviniti Srbima, evo šta je rekao: Pjevač prvi put u javnosti nakon skandala

Hrvatski pjevač Toni Cetinski otkazao je 8. marta koncert koji je trebalo da održi te noći u hali Spens u Novom Sadu, navodeći apsurdnu teoriju o tome kako je to mesto bilo logor devedesetih. Sada se pjevač pojavio u javnosti prvi put nakon skandala.

Toni Cetinski je večeras nastupao u Ljubljani, gde je došao u pratnji supruge, a na pitanje novinara da li će uputiti izvinjenje građanima Srbije zbog izjave, on je kroz poluosmeh ironično rekao:

- Možda... Možda jednog dana!

Iza njega je išla njegova žena koja ga je rukom pogurala da uđe, pa je razgovor na koji vjerovatno nisu bili spremni tu i završen.

Podsjetimo, hrvatski pjevač Toni Cetinski otkazao je 8. marta koncert koji je trebalo da održi te noći u hali Spens u Novom Sadu. Naveo je tada kao razlog to da "Spens kod nekih ljudi nosi bolne uspomene iz ratnih 90-ih", nakon čega je usledio niz iznenađujućih, za mnoge šokantnih i sramnih poteza što sa njegove, što sa strane njegove supruge Dubravke.

Podsjetimo, pjevač večeras nastupa u jednom prostoru u Ljubljani koji, kako Telegraf prenosi sa lica mjesta, nije popunjen.

