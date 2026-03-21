Bliska prijateljica Kristijana Golubovića, Stela Savić (59), tragično je preminula u ventilacionom otvoru u zgradi na Vračaru. On je prijavio njen nestanak i danima je tražio prije nego što je cio slučaj prepušen policiji.

Izvor: Youtube printscreen / AmiG Show

Kristijan Golubović se slomljen od bola sada oprostio od svoje drugarice, podelivši potresnu objavu na Fejsbuku. Govorio je o njenoj tragičnoj sudbini i kritikovao nedostatak empatije prolaznika koji joj nisu pomogli.

"Stella Savić R.I.P. Rokerko, sve sam ti kupio za poslednje putovanje. Pozdravi bedem tvoje zaštite iz detinjstva (tvoju braću) i pozdravi svoje divne roditelje, a ja, kao što znaš i vjeruješ, nastavljam da čuvam stražu!" napisao je Golubović na pomenutoj mreži.

Kristijan slomljen zbog smrti prijateljice na Vračaru: Prijavio da je nestala, našli tijelo u ventilacionom otvoru

Podsjetimo, Kristijan joj je juče zapalio sveijću na mjestu nesreće. O njoj je govorio vidno potresen.

Došao na mjesto gdje je stradala prijateljica

U ventilacionom otvoru zgrade na Vračaru, pronađeno je tijelo Stele Savić (59), koja je nestala prije više od dvije nedelje. Stela je bila prijateljica Kristijana Golubovića, a on je došao na mjesto gdje odigrala velika tragedija i zapalio svijeću svojoj drugarici.

Kristijan Golubović je skupio snage da progovori o Steli, vidno uznemiren i slomljen:

"Da je ovde, 150 metara od kuće i od našeg stražarenja na stanici da je sačekamo svaku noć, Stela Savić prešla 10 metara da se ugrijeje ili od tableta koje je pila. Da je vide kako leži tu i da niko ne priđe djevojci, ženi da je pita kako je, što leži tu... To je srpski karakter da ne gledaju ništa. Ovo mjesto je praktično spomenik jednoj takvoj ženi čiji je otac pravio sa Meštrovićem Pobednika Beograda, čiji je otac izvajao i postavio krst na Hramu Svetog Save, sve fontane napravio u cijelom Beogradu. Eto gdje je završila jedna divna osoba, jedna bolesna osoba."

"Zavukla se ovdje misleći da se ugrijje ili stondira. Ona je ovdje umrla, kod nje su našli sva dokumenta. Niko joj nije pomogao, ona je došla ovdje da se ugrijje, ali vidite to nema ni metar dubine. Očajan sam na karakter ljudi koji su monstrumi, koji nemaju grama empatije, da je nisu pogledali i pitaju."

"Prije neki dan sam našao čovjeka u Ostružnici, mrtvog pijanog na putu, zaustavio sam auto, mada me nije bilo briga, pitao sam ga kako je, poslao druga kola da ga odvezu kući. Bilo je toliko hladano, da je on ostao završio bi kao Stela mrtav, ja vjerujem da je nju hladnoća ubila, ovih dana je uveče stvarno bilo hladno. Ona se zavukla tu."

(pulsonline / MONDO)