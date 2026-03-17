Poznato gdje se nalazi Kristina Spalević nakon raskida sa Kristijanom: Objavila snimak sa sinovima i dirnula pratioce

Kristina Spalević ne odavaja se od svojih sinova nakon prekida odnosa sa Kristijanom Golubovićem.

Izvor: Instagram printscreen

Nakon što su se pojavile informacije da su Kristijan Golubović i Kristina Spalević stavili tačku na svoj odnos, kao i da je njihov poslednji sukob eskalirao u ozbiljnu svađu zbog koje je reagovala i policija, Kristina je odlučila da se distancira od cijele situacije i okrene onome što joj je najvažnije u životu.

Na svom Instagram nalogu podijelila je emotivan i topao snimak koji je brzo osvojio simpatije njenih pratilaca, pokazujući kako u opuštenoj atmosferi provodi vrijeme sa djecom.

Pogledajte njihove fotografije:

Ovog puta, odlučila je da mališane obraduje odlaskom u igraonicu, gdje su zajedno uživali u raznim sadržajima. Posebno su se zabavili igrajući igrice, a na jednoj od fotografija vidi se kako zajedno učestvuju u virtuelnoj vožnji automobila, potpuno fokusirani i nasmijani, dok dijele te bezbrižne trenutke.

Progovorila o raskidu

Podsetimo, Kristina je prije neki dan Kristijana Golubovića prijavila policiji, a kako je tvrdila u obraćanju na Instagramu, on je iskoristio taj trenutak da uzme sve vrijedno iz stana.

"Stvarno nisam željela da se oglašavam povodom bilo čega kao što sam dala riječ da neću, možda nešto shvatite između redova. Neću odustati od sudskog postupka za sve što mi se desilo, za sve što sam trpjela sve ove godine, ali to je sad manje važno", rekla je ona.

"Vrhunac se dešava sada kada sam krenula da izađem. Hoću da uzmem naočare i nakit da stavim koji sam inače kupila na rate. Zapravo nisam ni otplatila još taj nakit, uzela sam ga preko njegove prijateljice i vidim da je on dok sam ja davala izjavu policiji, kad je spakovao svoje stvari, spakovao i moj nakit. Možete li da zamislite to. Znači, ovo sam stvarno morala da podijelim sa vama. Znači žene dobro gledajte", otkrila je Kristina.