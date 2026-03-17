EVO GDJE SADA ŽIVI KRISTIJAN GOLUBOVIĆ! Nakon što je izbačen na ulicu posle svađe sa Kristinom,utočište pronašao kod NJE

Bivši rijaliti učesnik Kristijan Golubović preselio se u stan rođene sestre Kristine, a djecu i partnerku je navodno ostavio na cjedilu i bez dinara.

Izvor: Red Tv printscreen

Kristijan se nakon svađe sa Kristinom, zbog koje je reagovala policija,odselio se iz porodičnog stana.

Kristijan je trenutno utočište našao kod sestre, a Kristinu i sinove je ostavio bez dinara u kući. Nakon što je sam istakao da Kristina ima malu platu i da nema od čega da izdražava njihovu djecu, jer, između ostalog, žive kao podstanari, pokupio je i sav njen vrijedan nakit iz stana.

Izvor: Red Tv printscreen

Golubović planira da gradi kuću u Grockoj, a sa placa iz Brestovika je objavio snimak i otkrio da će tu da dovede buduću mlađu ženu, petu po redu.

Kristina je odmah nakon raskida sa Golubovićem riješila da stvar preuzme u svoje ruke i pokrene biznis.

- Kristina je jako vrijedna žena, ne sumnjam da će se ona snaći. Krenula je da pravi torte - čizkejkove i vjerujem da će joj to uspjeti, pogotovu kada brendira cijelu ideju. Kristijan je ostavio na cedilu i bez dinara, kao i više puta do sada, ne zato što oni njega ne zanimaju, već da joj dokaže kako ona ne može bez njega i kako joj je on neophodan za život. Na njoj je sada da obezbijedi sinove i pokaže Kristijanu gdje mu je mjesto - kaže za Informer izvor blizak voditeljki.

Izvor: YouTube/Zadruga Official/screenshot

Kristijan ne namjerava da vrati Kristini zlato



Podsjetimo, Kristijan je izjavio da nije namerno spakovao nakit prilikom napuštanja zajedničkog stana, ali je dodao da ne namjerava da vrati zlato, s obzirom na optužbe za klevetu.

- Čujem da me je neko optužio da sam neki nakit ukrao. Ja nikakav nakit nisam ukrao sem u nekim zlatarama u prošlosti kada sam pljačkao. Pošto sam prijavljen policiji, ja sam u onoj brzini kada su mi rekli: "Spakuj stvari", uzimao stvari i pakovao u kese. Nisam imao vremena da se detaljno spakujem i iselim iz svog stana, koji ja plaćam, nego sam morao tako da odem, da budem odjuren. U tim momentima nisam razmišljao čije je šta i da li sam nešto dječje pokupio jer je sve bilo pomiješano od zajedničkih stvari. Sve sam nasumice pakovao, bez namjere. Kada vas neko nabijedi da ste uradili nešto što niste i imate sa zakonom posla, da se objašnjavate da li ste krivi ili ne... To je najteža stvar u mom životu, ja sam 20 godina proveo na robiji za ono što nisam uradio. Sada sam doživio da me neko sa 56 godina optužuje za nešto što nisam uradio i optužuje me iz mog rođenog stana koji ja plaćam i još me optuži da sam nakit iznio. Sve u tom stanu, od igle do lokomotive je moje, kupljeno od mojih para i zarađeno od mog krvavog truda i poštenog rada. Ako sam i nešto pokupio slučajno, još ne znam jer sve stvari koje sam pokupio taj dan kada mi je policija rekla da moram da napustim svoju kuću, su mi razbacane. Dio je u kući gdje se nalazim sada, dio je u gepeku ostao, ni ne interesuje me šta ima unutra i šta će biti sa tim stvarima ni da li ima nakita od nekoga kome sam ja platio taj nakit - rekao je on i dodao:

- Izlazi objava da sam ukrao nakit, pa demantuje da nisam ukrao nakit već da sam vratio nakit. Objavila me kao lopova, pa sam se ja pokajao i vratio nešto. Nakit nisam uzeo, nisam vratio, a sada i ako postoji kod mene neću da ga vratim jer sam optužen da sam ga ukrao i nisam dobio izvinjenje niti objašnjenje šta se desilo. Ovo je istina.