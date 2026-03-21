"Molio sam ga: 'Sale, nemoj to da radiš'": Dugovao Saši Popoviću 68.000 €, potez direktora "Granda" ga šokirao

Goran Ratković Rale prisjetio se jedne situacije vezane za Sašu Popovića.

Kompozitor Goran Ratković Rale otkrio je nepoznate detalje iz svog života, uključujući i to da mu je Saša Popović svojevremeno oprostio dug od čak 68.000 eura.

Rale je ispričao da je kao mladić bio ulični pjevač u inostranstvu, a da mu se život promijenio nakon što ga je sa Popovićem povezao tekstopisac Miladin Bogosavljević. Iako je brzo ušao u svijet estrade, priznaje da su njegov put obilježili rasipništvo i veliki dugovi.

Kako navodi, u jednom periodu je dnevno trošio od 500 do čak 20.000 eura, izgubivši osjećaj za novac. Plaćao je i visoke račune u kafanama, što je dovelo do nagomilavanja dugova.

Prekretnica se dogodila kada mu je Popović pokazao papir sa iznosom od 68.000 eura, a zatim mu – oprostio dug.

„Rekao mi je: ‘Ne duguješ mi više ništa, nemoj da si mi tražio, od danas mi više ne tražiš ni jednu marku’. Molio sam ga da to ne radi, da ću vratiti, ali nije htio ni da čuje“, ispričao je Rale.

Dodao je da ga je taj potez potpuno zatekao i promijenio njegov pogled na život i novac.