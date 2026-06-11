Iz DNP-a navode da će, ukoliko do postupka dođe, predložiti više svjedoka, među kojima su poslanik DPS-a Jevto Eraković, bivši predsjednik Crne Gore Milo Đukanović, kao i Ljubo Milović, ukoliko bude dostupan pravosudnim organima.

Izvor: DNP

Demokratska narodna partija (DNP) saopštila je da sa nestrpljenjem očekuje eventualni sudski proces sa doskorašnjom predsjednicom Skupštine Glavnog grada Jelenom Borovinić Bojović, nakon što je ona najavila da će toj partiji pružiti priliku da svoje tvrdnje potvrdi pred sudom.

Iz DNP-a navode da će, ukoliko do postupka dođe, predložiti više svjedoka, među kojima su poslanik DPS-a Jevto Eraković, bivši predsjednik Crne Gore Milo Đukanović, kao i Ljubo Milović, ukoliko bude dostupan pravosudnim organima.

“Biće to sudski proces vijeka, skoro kao ‘državni udar’, jer će gospođa Borovinić Bojović u stvari biti suočena sa samom sobom. A suočavanje sa samim sobom često zna da bude ljekovito ako se čovjek nakon toga promijeni. Međutim, i bez suočavanja, čitava Crna Gora zna da je gospođa Borovinić Bojović dogovorila sa PES-om (Pokret Evropa sad) otimanje poslaničkog mandata DNP-u u zamjenu za potpredsjedničku funkciju u Vladi, uvođenje prinudne uprave i predaju Podgorice na tacni Saši Mujoviću. I još se ljuti što smo im osujetili plan, kao da su rođeni sa funkcijama koje su isključivo dobijali zahvaljujući DNP-u, njegovim glasačima i infrastrukturi”, ističe se u saopštenjU DNP-a.

Reagujući na optužbe Borovinić Bojović da DNP postaje „glasačka posluga i politička sluškinja DPS-a u Podgorici“, iz te partije su ocijenili da je ona zajedno sa Pokretom Evropa sad pokušala da DNP-u oduzme odbornički mandat i obezbijedi uvođenje prinudne uprave u Glavnom gradu.

“Kao veliku i dokazanu vjernicu, veleuvaženu gospođu Bojović moramo podsjetiti na osmu Božiju zapovijest koja glasi: ‘ne kradi’, ali i na desetu: ‘ne poželi ništa tuđe’, jer se kad tad može desiti da ono što si učinio drugima zadesi i tebe. Tako da nikog ne začudi ako se pojave i svjedoci iz DPS-a kojima je bivša predsjednica Skupštine opštine Podgorica nudila non paper kojim je predlagala koalicionu saradnju i koaliciju ‘mrskoj’ Milovoj partiji za 2027. godinu”, rekli su iz DNP-a.

Iz DNP-a tvrde i da je bivša predsjednica Skupštine Glavnog grada umjesto podrške kandidatu njihove partije za predsjednika lokalnog parlamenta pokušala da odgovornost prebaci na druge političke aktere.

“I ovi ljudi će takođe biti pozvani kao svjedoci na suđenju vijeka, jer javnost i glasači treba da znaju da stvarni život nije kad vikendom objaviš neku filtriranu fotografiju na kojoj je sve cvijeće i proljeće, dok se lajkovi nižu kao putni nalozi za izmišljena službena putovanja. U svakom slučaju DNP iskazuje nemjerljivo zadovoljstvo što je od ‘reflektora’ gospođe Borovinić Bojović ostala pregorela sijalica da podsjeća kako su elektro inžinjeru Mujoviću crkli osigurači u spalionici zvanoj prinudna uprava”, kažu iz DNP.

Poručuju da ostaja pri svojim stavovima i da će eventualni sudski postupak biti prilika da se, kako navode, javnosti predstave sve činjenice u vezi sa aktuelnim političkim dešavanjima u Podgorici.

Polemika između DNP-a i Jelene Borovinić Bojović uslijedila je nakon neslaganja oko formiranja nove većine u Podgorici i pitanja uvođenja prinudne uprave u Glavnom gradu.