Borovinić Bojović je ocijenila da su posljednji napadi DNP-a usmjereni na skretanje pažnje sa činjenice da ta partija postaje „glasačka posluga i politička sluškinja DPS-a“ u glavnom gradu.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Bivša predsjednica Skupštine Glavnog grada Jelena Borovinić Bojović reagovala je na saopštenje Demokratske narodne partije (DNP), optužujući ih da pokušavaju da prikriju političku saradnju sa DPS-om u Podgorici plasiranjem neistina i ličnih uvreda.

Borovinić Bojović je ocijenila da su posljednji napadi DNP-a usmjereni na skretanje pažnje sa činjenice da ta partija postaje „glasačka posluga i politička sluškinja DPS-a“ u glavnom gradu.

„Salve uvreda, bujica neistina i panično plasiranje laži imaju samo jedan cilj – da prikriju činjenicu da DNP postaje politička podrška DPS-u u Podgorici. To je osnovna namjena njihove prostačke galame i glavni razlog zašto je DNP odlučio da prevrne kontejner neistina na javnost. I zato me ne čudi što su se u tom očajničkom nasrtaju, pored mene, okomili i na moje najbliže, komentarišući čak i fotografije mog djeteta sa takmičenja na kojem je osvojilo prvo mjesto. Kao ljekarka, odlično znam kako panika utiče na ljude i razumijem otkud kulja ovakva histerija”, napisala je Borovinić Bojović.

Kaže da nije slučajno što su se uhvatili za njenu ranije plasiranu metaforu o reflektoru, jer su osvijetljeni i raskrinkani.

“Kada kažu da je od reflektora ostala samo ‘zagorjela sijalica’, oni u stvari misle da su građani obnevidjeli i da će DNP izvođenjem lakrdijaške predstave uspjeti da im skrene pažnju. Neće. Od prinudne uprave oni ne brane Podgoricu nego DPS. I to po naredbi.Nisam ja u ‘bermudskom trouglu partija’, nego je DNP razapet između demagogije koju prodaju, adresa koje su im nadređene i faktora kojima duguju poslušnost. Brojni članovi DNP-a su žrtve takve situacije i zato je sve više onih koji ga napuštaju. Današnja saopštenja, ne samo ovo koje je upućeno meni i mojoj porodici, nego i drugima, najbolje su svjedočanstvo na kakvim se vrijednostima uspostavlja nova većina u Podgorici”, mnavodi ona.

Kaže da bi mogla da uzvrati na sličan način, grubo i sirovo, samo umjesto neistina da saopštim istine, svakodnevne, i o tome kakav je odnos moje porodice bio prema DNP-u, od njenog supruga do svih pojedinačno, ali to bi značilo da se spušta na veoma nizak nivo i da prihvata cirkus i skretanje pažnje.

“Umjesto toga, pružiću priliku DNP-u da neistine potvrde na sudu.A građanima će morati da objašnjavaju zašto i dalje pokušavaju da izdaju predstave kao demokratski čin. Naprasno su zabrinuti za Podgoricu, možete misliti, i ta će im briga trajati koliko i ona za Zetu koju više i ne pominju.Želim direktno da im poručim: Neistinama i podvalama o drugima nećete sačuvati sebe, sakriti vlastiti politički i moralni poraz, niti odgovoriti na pitanje zbunjenim glasačima koji ne mogu da razumiju vašu ogoljenu saradnju sa dojučerašnjim protivnicima”, poručila je Borovinić Bojović.

Kaže da ako su ih skorašnja politička iskustva ičemu naučila, to je da politika incidenta i pometnje traje kratko i da, kada se prašina jednom slegne, ostaju samo rezultati.

“Tek tada se vidi ko je u životu, politici i profesiji radio čestito, uzorno i savjesno. A o ugledu, ličnom i profesionalnom, kredibilitetu i sposobnostima, daleko od neumjesnih tirada i lošeg humora, najbolje odlučuju i najbolje prepoznaju građani. Konačno, oni najbolje znaju i kakva sam ja, i čitava moja porodica“, kazala je Jelena Borovinić Bojović.