Gotovo perfektan meč odigrali su crnogorski odbojkaši i ostvarili veliku pobjedu, prvu u novom izdanju Evropske lige! Sigurnom igrom i kontrolom dešavanja na parketu u Švehatu savladali su domaćina prvog turnira takmičenja, Austriju, 3:1 (25:19, 20:25, 25:18, 25:20).

Izvor: MN Pess

Naša ekipa je u prvom setu pokazala da je mentalno spremna ušla u meč, pošto je pronalazila odgovor na sve što je Austrija dobro radila, a potom na perfektan servis Pavićevića povela. Pet vezanih servisa korektora naše reprezentacije i tri asa zaokružili su seriju 6:0 Crne Gore i vođstvo od 25:19, piše CdM.

Nesigurna završnica prvog seta nije poremetila domaćina, koji je rano stekao tri poena prednosti, pa su Cimbaljević i saigrači pokušavali da sustignu rivala do samog kraja. Uspijevali su da taktičkim promjenama selektora Jevtića priđu na -2, na 18:16, ali ne više od toga. Austrija je osvajala poene u mini-serijama i izjednačila sa 25:20.

Nešto slabiji drugi set nije uzdrmao naše momke. Pokazali su da vjeruju u pobjedu perfektnim ulaskom u treći set, u kom su odlično servirali i tjerali rivala na greške. Pogotovo siguran bio je Cimbaljević, na čiji servis smo poveli 6:1, uz tri asa primača servisa Budve, i to je bio temelj za novo vođstvo. Uz njega su značajan doprinos dali Zvicer i Ćinćur, Austrija je očajničkim napadima i slabim servisima poklonila dovoljno poena, pa je Crna Gora došla do 2:1 sa 25:18.

Kombinacija najboljih poentera Cimbaljević – Pavićević vodila je glavnu riječ i u, ispostavilo se, posljednjem setu. Nakon dvadesetak poena egal igre Crna Gora je napravila seriju 3:0 i povela 15:12, a prednost je održavala do kraja. Sigurnim servisom onemogućila je Austriju da ima raznovrsne napade, stručni štab je vukao prave poteze, kako izmjenama tako i pravovremenim čelendžima, a najboljeg austrijskog igrača Paula Buhegera mladi Vukota Čelebić zaustavio je blokom i svojim osmim poenom odveo Crnu Goru do pobjede – 25:20 bilo je u četvrtom setu, prenosi CdM.

Uz Čelebićevih osam poena, najznačajniji u prvoj pobjedi u ovosezonskoj Evropskoj ligi bili su Vukašin Cimbaljević sa 20 poena i Milutin Pavićević sa 18. Ivan Zvicer osvojio je sedam, Matija Ćinćur šest poena, a Đorđe Jovović i Rastko Milenković doprinijeli su sa dva poena, odnosno jednim.

Naredni meč Crnu Goru čeka u petak, 12. juna, kada će gostovati Portugalu u Portu, a dan kasnije igraće sa selekcijom Letonije.

Crna Gora – Austrija 3:1 (25:19, 20:25, 25:18, 25:20)

Švehat – “Multiverzum Švehat”. Gledalaca: 561. Sudije: Oana Kristina Fortu (Njemačka) i Vim Kambre (Belgija).

Crna Gora: Lakčević (libero), Ćinćur 6, Stanojević, Zvicer 7, R. Milenković 1, M. Joksimović, A. Joksimović (libero), V. Milenković, Čelebić 8, Jovović 2, Petrović, Cimbaljević 20, Peruničić, Pavićević 18. Selektor: Ivica Jevtić.

Austrija: Červinski 1, Dionis, Kizinger (libero), Zablatnig 7, Vilimek, Taler 2, Šloglhofer, Glac 21, Buheger 19, Rajnštadler, Eker 1, Nusterer 8, Jurković 8, Rac-Mihal (libero). Selektor: Adam Svačina.