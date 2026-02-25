logo
"Luda je ko zvono": Žestoko se svađale javno, Edita sad priznala da je Karleušin fan

Autor Marina Cvetković
0

Edita priznala šta misli o Jeleni Karleuši nakon svađe

, Edita sad priznala da je Karleušin fan Izvor: Pink/Youtube/Pinkove zvezde/Printscreen

Prije dvije godine, Jelena i Edita su se ozbiljno posvađale i javno prepucavale, a onda je Aradinovićeva u jednom momentu riješila da spusti loptu i zakopa ratne sekire sa koleginicom.

Sada je priznala da je veliki fan koleginice, koju je svojevremeno pokušavala da ponizi.

U emisiji "Amidži šou", Editi je postavljeno pitanje kako je došlo do pomirenja sa Karleušom, a iako nije željela da ulazi u detalje, priznala je da obožava njen lik i djelo.

"Nisam očekivala ovo, to je davno bilo. Prvo, ja sam bila ozbiljan Karleušin fan, obožavala sam od malena njen lik i djelo. Kasnije šta se desilo, više koga briga, meni je ona gotivac, luda je ko ku***, ko zvono, nema tu više šta", rekla je Edita.

Podsjetimo, sve je počelo kada je Edita svojevremeno rekla je da novi albumi Jelene Karleuše "Alfa" i "Omega", "nisu njena šoljica čaja", kao i da je na koleginicinu promociju otišla iz poštovanja prema producentu, a Karleuša nije krila koliko se razočarala u nju, što je i napisala na svom Instagram profilu.

Tagovi

edita aradinović Jelena Karleuša

