PIĆE IZ CIPELE NIJE NAJLUĐE ŠTO JE RADIO ZA BAKŠIŠ: Đani pjevao na paleti viljuškara - "Ako sad zakoči, kraj"

Folker Radiša Đani Trajković otkrio da sve što radi, radi jer želi.

Pjevač Radiša Trajković Đani, čiji se snimci s bakšišem svakodnevno šeruju na društvenim mrežama, prije izvjesnog vremena se našao na udaru javnosti zbog klipa koji je osvanuo na društvenim mrežama, na kojem se vidi folker kako sjedi na evrima bačenim na patos i pije piće iz tuđe cipele.

Pjevač je nakon objavljivanja video naišao je oštru kritiku kolega, sada je objasnio zašto je to uradio, ali i otkrio da, prema njegovom mišljenju, to nije najluđa stvar koju je uradio.

"Sve je to iz mog zadovoljstva. Ne može mene niko da natjera da se popnem na sto. To ja sam osjetim, bila je to jedna šala. U pitanju je bio jedan moj drug, kupio je nove patike. Šta smo sve radili u životu", rekao je Đani i prisjetio se jedne veoma neobične situacije tokom nastupa koji je organizovao njegov drugar.

"Moj drug ima veliki otpad kod Požarevca i on je mene popeo na onaj ogromni viljuškar. Pjevao sam na paleti, a on dao gas. Pomislio sam: 'Sad ako zakoči, ode Đani i šta da se radi?' To je sve moja želja. Ne može mene niko ni na šta da natjera zbog para", rekao je pjevač.

