Lider Preokreta poručio da je odgovornost za funkcionisanje Podgorice na izvršnoj vlasti, dok je uloga Skupštine da vrši kontrolu njenog rada

Izvor: Skupština glavnog grada

Kako prenosi CDM, lider Srđan Perić ocijenio je da izvršna vlast u Podgorici, predvođena gradonačelnikom, nastoji da Skupštinu Glavnog grada posmatra kao svoj izvršni organ, umjesto kao instituciju zaduženu za kontrolu njenog rada.

Perić je, u obraćanju objavljenom na društvenim mrežama, reagovao na tvrdnje da bi preuzimanje funkcije predsjednika Skupštine Glavnog grada predstavljalo preuzimanje efektivne vlasti u Podgorici.

„Dobili smo i optužbu da preuzimanje funkcije predsjednika Skupštine Glavnog grada ustvari znači preuzimanje efektivne vlasti u Glavnom gradu. Iako je Preokret svojim modelom rekao – nema koalicije, nema ulaska u izvršnu vlast, vladajuća partija u Podgorici, Pokret Evropa sad, zapravo tvrdi da je ključna odgovornost na Skupštini, a ne na izvršnoj vlasti. Oni su pobrkali lončiće“, naveo je Perić.

Prema njegovim riječima, izvršna vlast odgovorna je za funkcionisanje Glavnog grada, dok je Skupština zadužena za kontrolu njenog rada i donošenje smjernica koje mogu uticati na kvalitet rada gradske uprave.

„Problem je u tome što izvršna vlast, na čelu sa gradonačelnikom, Skupštinu želi da vidi kao izvršni organ izvršne vlasti. Kad god se pomene riječ kontrola, razgovor, dijalog ili podijeljena odgovornost, nastaje bježanje od tih termina“, poručio je Perić.

On je zaključio da će odgovor na pitanje zbog čega dolazi do izbjegavanja dijaloga i kontrole rada izvršne vlasti građani dobiti u narednim mjesecima.