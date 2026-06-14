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Dara Bubamara i Seka Aleksić iznenadile Cecu: Kolege priredile pevačici trenutak za pamćenje

Dara Bubamara i Seka Aleksić iznenadile Cecu: Kolege priredile pevačici trenutak za pamćenje

Autor Ana Živančević
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Ceca Ražnatović proslavlja 53. rođendan uz iznenađenje svojih kolega, koji su joj uputili emotivne video čestitke.

Dara Bubamara i Seka Aleksić iznenadile Cecu Izvor: MONDO

Muzička zvezda Ceca Ražnatović danas, 14. juna proslavlja svoj 53. rodjendan, a iznenadjenje od mnogobrojnih koleginica - nikada neće da zaboravi.

Ovim povodom njeni prijatelji, saradnici i kolege priredili su joj iznenađenje. Naime, oni su u tajnosti snimili video čestitke kojima su danas obradovali Ražnatovićevu, koja je sve pokazala javno u vidu Instagram storija.

Ceci su uputili video čestitke Vladika Stefan, saradnik Stevan Radivojević, kuma Tijana i drugi. Posebno se obradovala kada je videla čestitke dragih kolega.

"Draga moja Ceki, srećan ti rođendan i da u ovoj godini izdaš vrhunski album, da budu sve hitovi", poručila joj se Seka Aleksić.

"Draga moja Ceco, želim da ti čestitam rođendan, da si mi živa i zdrava, srećna, nasmejana i sve što si planirala ove godine da ti se ostvari. Ljubi te i voli Darica", rekla je Dara Bubamara u video-poruci.

"Mislio sam da pored sebe imam drugare koji su najveći, a onda si mi se u životu pojavila ti i pokazala si da si veća od njih. Imati tebe za prijatelja je ogromna privilegija. Želim ti srećan i svaki drugo rođendan dokle god budeš disala i dokle te noge budu nosile. Želim tebi i svim pevačima da nas grlo služi do poslednjeg trenutka", bio je iskren u svojoj video čestitki Đorđe David.

Izvor: Telegraf/ MONDO

Tagovi

Ceca Ražnatović seka aleksić Dara Bubamara

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