Đani ima milione, a sada novac uzima i na Tiktoku: Pjevač uključio lajv i progovorio o zaradi

Radiša Trajković Đani počeo je da zarađuje na Tiktoku.

Radiša Trajković Đani podlegao je novom trendu lake zarade novca, pa je počeo da lajvuje na Tiktoku. Pjevač se prije nekoliko noći uključio u lajv gdje je imao meč sa momkom koji nije poznat javnosti.

U jednom momentu dok su razgovarali o raznim temama, Đani je primijetio na ekranu brojku od 10.000. Ta cifra navela ga je da pita svog sagovornika u lajvu šta to znači

"Bato, šta ovo stoji iznad mene ovo 10k. Šta to znači?", pitao je Đani iskusnog tiktokera, a on mu je odmah pojasnio.

"To ti je 10.000 ljudi koji ti daju pare. To ti je novac. Ovih 10.000 su ti oko 50 evra", rekao je tiktoker, a Radiša je na to odgovorio

"Ma brate nema ništa lepše nego kad ti pare zalepe na čelo! Ovo je zaj*bancija", poručio je on

Bogatstvo Radiše Trajkovića Đanija

Kako su pisali domaći mediji, folker i njegova supruga vole da veličaju svoje bogatstvo, a pjevač je nedavno, kako se pisalo kupio tri stana na kredit.

U jednom stanu Đani živi sa suprugom Slađom i ima 100 kvadrata i vredi čak 460.000 eura, a druga dva stana kupio je svojim sinovima i oni koštaju po 290.000 eura - pisali su domaći mediji.

Folker Radiša Trajković Đani oženio je nedavno i mlađeg sina Marka koji je u Hramu "Svetog Save" izgovorio sudbonosno "da" supruzi Minji sa kojom ima sina Lava, a ponosni roditelji Marku su kao svadbeni poklon obezbijedili krov nad glavom to jest stan.

"Sinu smo za vjenčanje kupili stan, poklon je i ljubav", rekla je tada Slađa Trajković.

"Folker je prije nekoliko godina prodao luksuznu vilu na obali Save od pola miliona eura, koja predstavlja pravo arhitektonsko čudo, pošto je bila predviđena za rušenje jer nema građevinsku dozvolu. Pisalo se i da ona vrijedi 250.000 eura, ali njena vrijednost dostiže i do pola miliona jer je Đani u nju mnogo ulagao i dograđivao je sve vrijeme, radeći je za svoj gušt. Ipak, kad je shvatio da od legalizacije neće biti ništa, vjerovatno je prodao nekome ko je na sebe preuzeo veliki rizik da sada strahuje od rušenja, mada se svi koji imaju bespravno podignute objekte uvijek nadaju da će prije ili kasnije doći do legalizacije"; tvrdio je izvor blizak porodici Trajković.

Međutim, pjevačevoj imperiji tu nije kraj. Đani je poznat kao neko ko voli luksuz, provod, dobre automobile i putovanja, pa se vjeruje da je njegovo bogatstvo dosta veće od svega navedenog.