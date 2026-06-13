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Povrijeđena Nina Badrić: Poznato u kakvom je stanju pjevačica nakon nezgode u Banjaluci

Povrijeđena Nina Badrić: Poznato u kakvom je stanju pjevačica nakon nezgode u Banjaluci

Autor N.D. Izvor mondo.rs
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Nina je objavila i fotografiju na kojoj se vidi povreda.

Povrijeđena Nina Badrić Izvor: Printskrin/Instagram/sasajokovic

Hrvatska pjevačica Nina Badrić (53) nastupila je sinoć u Banjaluci na tvrđavi Kastel tokom festivalskih noći u tom gradu, ali desio se mali peh.

Naime, pjevačica je imala nezgodu tokom koncerta i povrijedila nogu, tačnije zglob, te je morala odmah da reaguje.

"Koncert u Banjaluci bio je toliko dobar da je publika ostala bez glasa, a ja bez zgloba. Hvala vam na ljubavi, savršenom pjevanju, a sledeći put dolazim s novim hitovima i rezervnim dijelovima", napisala je Nina Badrić na Fejsbuku.

Ona je objavila i fotografiju na kojoj se vidi povreda.

Tagovi

Nina Badrić povreda

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