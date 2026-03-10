logo
"Teško da ću ikad više tamo kročiti, prijete mi smrću": Prvo oglašavanje Tonija Cetinskog posle sramnog poteza

Autor Dragana Tomašević
0

Toni Cetinski se oglasio prvi put nakon otkazivanja koncerta u Spensu

Prvo oglašavanje Tonija Cetinskog posle sramnog poteza Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Hrvatski pevač Toni Cetinski je prije dva dana otkazao koncert u novosadskoj dvorani Spens, pod navodima kako je to "mjesto koje nosi bolne uspomene iz ratnih 90-ih".

Nakon burnih reakcija javnosti, on je odgovorio na jedan komentar i još jednom razbijesnio javnost.

Toni Cetinski kaže da ne žali zbog svoje izjave i da nikada ranije ne bi nastupao u Novom Sadu "da je znao za ovu istoriju".

- Svjesno sam zatvorio vrata zbog kojih sam se pokajao što sam ikada otvorio. Teško da ću ikada poželjeti više tamo da kročim nakon svega. Prijjetnje smrću meni i porodici ću marljivo da skupljam i da prijavim nadležnima - napisao je on, a onda dodao:

- Da ponovim, da sam ikada znao, nikada tamo ne bih nastupao i zato se još jednom duboko kajem i izvinjavam svima koji su se osjetili poniženo i bolno - stoji u njegovom komentaru na Fejsbuku.

