Šta se to trenutno dešava u domu Milice Todorović: Komšije ugledale ovu osobu na terasi, bila u smrtnoj opasnosti

Iako se Milica Todorović ne može vidjeti u javnosti nakon porođaja, poznato je da se vratila u svoj stan u elitnom dijelu Beograda, a od nje se ne odvaja bitna osoba.

Izvor: printscreen/Prva

Milica Todorović nedavno je prvi put postala majka, a nakon porođaja pjevačica se ne može vidjeti u javnosti. Podsjetimo, samo tri dana nakon porođaja uslijedio je skandal kada se saznalo da je partner pjevačice navodno oženjen.

Sve se otkrilo nakon što je u javnost procurila njegova fotografija nastala na proslavi rođenja sina.

Milica je nakon toga prošla izuzetno težak period, a podršku su joj pružile i brojne slavne ličnosti. Ona je priznala da je od stresa u jednom trenutku izgubila i mlijeko, te je zamolila javnost da joj da potreban mir, a da će o svemu govoriti kada za to dođe vrijeme.

Nakon što je otpuštena iz bolnice, pjevačica se sa sinom uputila u svoj stan u elitnom dijelu grada, a za sve ovo vrijeme nijednom se nije mogla vidjeti.

Javnost je jedino mogla da je vidi u dokumentarcu o Saši Popoviću u kom je iskreno govorila o svojim uspomenama sa njim. Nije poznato da li je Milica učestvovala u toku trudnoće ili nakon porođaja.

Pjevačica je svakako fokusirana na svoju bebu, a nije poznato da li je posjećuje partner sa kojim je dobila dijete. Ipak, Milica nije sama, a komšije redovno na terasi viđaju njenu majku Jasminu koja joj je najveća podrška.

Ona joj pomaže oko bebe ali i sa kućnim poslovima, a domaći mediji nedavno su je uslikali dok puši cigaretu na terasi.

Inače, kako je nedavno otkrio otac Milice Todorović, Jasmina je morala na hitnu operaciju i to baš malo pred Miličin porođaj, te zbog toga oni nisu prisustvovali ni slavlju povodom rođenja Bogdana.

- Operisala je slijepo crijevo, imala je problem sa slijepim crijevom... Umalo da umre... - rekao je Miličin tata.

Pogledajte kako izgleda majka Milice Todorović:



