Harmonikaš Borko Radivojević otkriva kako je zaradio 30.000 eura u Berlinu, ali i zašto je odbio da svira u Dubaiju
Borko Radivojević, jedan od naših najpoznatijih harmonikaša, godinama važi za muzičara koji je svirao na najvećim veseljima, uz najpoznatije pevače i pred publikom širom svijeta.
Radivojević je otkrio i da je jednom za samo jedno kolo uzet bakšiš veći od 30.000 eura, kao i zbog čega je odbio nastup u Dubaiju.
Kada je riječ o najvećem bakšišu, iznosio je 30.000 eura.
"Kolege se nisu dobro provele": Za kolo u Berlinu Borko uzeo 30.000 eura, a na ovaj nastup nije htio da ode
"Mislim da smo jednom, Berlin je bio u pitanju, za jedno kolo koje je trajalo pola sata uzeli bakšiš preko 30.000 eura. Takav je običaj, kada se neko kolo igra, svi dolaze i daju novac, na taj način produžavaju kolo. To nije veliki bakšiš, to je svadba koja je ogromna, ima dosta porodice i familije. Svako kada dođe od njih i da po 100 ili 200 eura, skupi se velika cifra" rekao je harmonikaš, a potom otkrio i da je jednom prilikom odbio da nastupi.
"Odbio sam nastup u Dubaiju, zato što je trebalo da bude na jahti. U prvom trenutku sam prihvatio, ali kada su mi rekli da se radi o jahti, ja sam rekao: "Ne, na jahtu ne smijem.“ Rekli su mi: "Zašto, nije ništa strašno.“ Posle sam čuo da se kolege koje su radile to umjesto nas uopšte nisu dobro provele. Znači da su posledice bile baš loše."
"Kolege se nisu dobro provele": Za kolo u Berlinu Borko uzeo 30.000 eura, a na ovaj nastup nije htio da ode
(Blic, MONDO)