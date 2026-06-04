"Kolege se nisu dobro provele": Za kolo u Berlinu Borko uzeo 30.000 eura, a na ovaj nastup nije htio da ode

Harmonikaš Borko Radivojević otkriva kako je zaradio 30.000 eura u Berlinu, ali i zašto je odbio da svira u Dubaiju

Izvor: Instagram printscreen/borko_official_

Borko Radivojević, jedan od naših najpoznatijih harmonikaša, godinama važi za muzičara koji je svirao na najvećim veseljima, uz najpoznatije pevače i pred publikom širom svijeta.

Radivojević je otkrio i da je jednom za samo jedno kolo uzet bakšiš veći od 30.000 eura, kao i zbog čega je odbio nastup u Dubaiju.

Kada je riječ o najvećem bakšišu, iznosio je 30.000 eura.

"Mislim da smo jednom, Berlin je bio u pitanju, za jedno kolo koje je trajalo pola sata uzeli bakšiš preko 30.000 eura. Takav je običaj, kada se neko kolo igra, svi dolaze i daju novac, na taj način produžavaju kolo. To nije veliki bakšiš, to je svadba koja je ogromna, ima dosta porodice i familije. Svako kada dođe od njih i da po 100 ili 200 eura, skupi se velika cifra" rekao je harmonikaš, a potom otkrio i da je jednom prilikom odbio da nastupi.

"Odbio sam nastup u Dubaiju, zato što je trebalo da bude na jahti. U prvom trenutku sam prihvatio, ali kada su mi rekli da se radi o jahti, ja sam rekao: "Ne, na jahtu ne smijem.“ Rekli su mi: "Zašto, nije ništa strašno.“ Posle sam čuo da se kolege koje su radile to umjesto nas uopšte nisu dobro provele. Znači da su posledice bile baš loše."

(Blic, MONDO)