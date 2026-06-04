Iz Monteputa su dodali da planirana trasa obuhvata osam mostova i vijadukata ukupne dužine oko 2,9 kilometara, a da će petlje Čevo i Krivošije omogućiti povezivanje auto-puta sa postojećom magistralnom mrežom.

Izvor: monteput

Generalni direktor Monteputa Milan Ljiljanić i direktor za razvoj francuske kompanije Bouygues Travaux Publics Benoa Lanž potpisali su danas Memorandum o razumijevanju za razvoj dionice A2-2 Jadransko-jonskog auto-puta, od petlje Čevo do petlje Krivošije, saopšteno je danas iz Monteputa.

"Riječ je o dionici dugoj približno 16 kilometara, koja će povezati dva važna magistralna pravca – Cetinje - Čevo i Lipci - Grahovo, te predstavljati značajan korak ka boljoj povezanosti centralnog i primorskog dijela Crne Gore. Realizacijom ovog projekta omogućiće se direktnija i efikasnija veza Podgorice sa Grahovom, Bokokotorskim zalivom i granicom sa Hrvatskom. Putovanje od Podgorice do Herceg Novog, koje sada preko Nikšića iznosi oko 145 kilometara, bilo bi skraćeno na približno 100 kilometara preko Cetinja i Čeva", ističe se u saopštenju.

Iz Monteputa su dodali da planirana trasa obuhvata osam mostova i vijadukata ukupne dužine oko 2,9 kilometara, a da će petlje Čevo i Krivošije omogućiti povezivanje auto-puta sa postojećom magistralnom mrežom.

Predstavnici Crne Gore i Francuske potpisali su više ugovora i memoranduma.