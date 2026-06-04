Potpisivanjem ovog sporazuma, kako se navodi, potvrđeno je snažno partnerstvo između Crne Gore i Francuske, kao i zajednička posvećenost sprovođenju reformi koje doprinose održivom razvoju, zaštiti životne sredine i uspješnom nastavku evropske integracije Crne Gore.

Izvor: Vlada Crne Gore

U prisustvu predsjednika Francuske Emanuela Makrona i predsjednika Vlade Crne Gore Milojka Spajića, ministar finansija Novica Vuković i zamjenik izvršnog direktora Francuske agencije za razvoj (AFD) Bertrand Walckenaer potpisali su sporazum u iznosu od 100 miliona eura u formi zajma za razvojne politike (Development Policy Loan – DPL) radi podrške procesu evropskih integracija, saopšteno je iz Ministarstva finansija.

Potpisivanjem ovog sporazuma, kako se navodi, potvrđeno je snažno partnerstvo između Crne Gore i Francuske, kao i zajednička posvećenost sprovođenju reformi koje doprinose održivom razvoju, zaštiti životne sredine i uspješnom nastavku evropske integracije Crne Gore.

“Druga tranša DPL aranžmana predstavlja nastavak prve operacije odobrene 2024. godine, i pruža podršku reformama u oblasti životne sredine i energetske tranzicije. Novi aranžman podržava dalju realizaciju reformi usmjerenih na unapređenje upravljanja otpadom, razvoj obnovljivih izvora energije, održivo upravljanje šumama, smanjenje emisija gasova sa efektom staklene baste i jačanje klimatske otpornosti, u skladu sa obavezama koje Crna Gora preuzima u procesu pristupanja Evropskoj uniji”, dodaje se.

Kako se ističe, ova finansijska operacija uspostavljena je u saradnji sa Francuskom agencijom za razvoj i Svjetskom bankom.

Vuković je ocijenio da sporazum predstavlja snažan izraz povjerenja Francuske u reformski kapacitet Crne Gore.

“Nastavak podrške Francuske agencije za razvoj potvrđuje da Crna Gora ostvaruje konkretne rezultate u sprovođenju reformi od značaja za održivi razvoj i evropske integracije. Posebno je važno što se kroz ovaj aranžman podržavaju politike koje će doprinijeti ispunjavanju obaveza iz Poglavlja 27 – Zaštita životne sredine i klimatske promjene, jednog od najzahtjevnijih, ali i najvažnijih pregovaračkih poglavlja na našem evropskom putu. Ovaj sporazum predstavlja investiciju u kvalitetniju životnu sredinu, energetsku tranziciju i dugoročno održiv razvoj Crne Gore”, poručio je Vuković.

Prema riječima Walckenaera, ovaj sporazum potvrđuje povjerenje koje se izgradilo između Crne Gore i AFD-a, kao i sve veće ambicije partnerstva.

“Od 2021. godine značajno smo proširili podršku Crnoj Gori, kombinujući finansijska sredstva, tehničku pomoć i evropske resurse kako bismo podržali pripremu i realizaciju investicija koje donose dugoročne promjene. Ostajemo posvećen i pouzdan partner Crne Gore na njenom putu ka članstvu u Evropskoj uniji, ali i nakon pristupanja”, naglasio je.

Poseban značaj današnjem događaju, kako dodaju iz Ministarstva finansija, daje prisustvo predsjednika Francuske Emanuela Makrona, što predstavlja snažan signal podrške evropskoj perspektivi Crne Gore i potvrdu bliskih odnosa dvije države.

“Francuska agencija za razvoj od 2019. godine predstavlja jednog od značajnih razvojnih partnera Crne Gore, pružajući podršku projektima i reformama u oblastima zaštite životne sredine, energetike i klimatskih politika”, zaključili su.