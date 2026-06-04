Saslušani pripadnici Jedinice za zaštitu svjedoka zbog sumnje u umiješanost u ubistvo Aleksandra Nešovića.

Izvor: Kurir/privatna ahriva/Damir Dervišagić

Danas su u Višem javnom tužilaštvu (VJT) u Beogradu saslušani D.V. i M.J. zbog sumnje da su učestvovali u ubistvu Aleksandra Nešovića poznatijim pod imenom Baja u restoranu "27" na Senjaku u Beogradu 12. maja ove godine. Oni su osumnjičeni da su izvršili krivična djela Neprijavljivanje krivičnog dela i učinioca i pomoć učiniocu nakon izvršenog krivičnog djela.

Obojica su negirali izvršenje krivičnog djela. Cjelokupno saopštenje VJT prenosimo u cjelosti.

"U okviru istrage podovom krivičnog djela Teško ubistvo izvršenog na štetu A.N. 12. maja 2026. godine u restoranu '27', danas su u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu saslušani D.V. i M.J. zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivična djela Neprijavljivanje krivičnog djela i učinioca i Pomoć učiniocu nakon izvršenog krivičnog djela. Osumnjičeni su na saslušanju negirali izvršenje krivičnih djela.

Nakon saslušanja tužilaštvo je predložilo sudiji za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu da osumnjičenima odredi pritvor da ne bi uticali na svjedoke. Postoje osnovi sumnje da su oni, kao pripadnici privatnog obezbjeđenja Saše V, osumnjičenog za izvršenje krivičnog djela Teško ubistvo na štetu A.N, u vrijeme izvršenja tog krivičnog djela bili ispred pomenutog restorana i da su neposredno nakon izvršenja krivičnog djela ostvarivali kontakt sa osumnjičenim Sašom V. D.V. i M.J. su policijski službenici – pripadnici Jedinice za zaštitu svjedoka (JZZ)", navodi se u saopštenju.

Pogledajte fotografije sa mjesta ubistva Aleksandra Nešovića u restoranu na Senjaku