Milica Todorović u suzama o Saši Popoviću: Otkrila njegovu naviku koja je mnogima bila čudna

Milica Todorović u suzama o Saši Popoviću: Otkrila njegovu naviku koja je mnogima bila čudna

Autor Đorđe Milošević

Autor Đorđe Milošević
0

Milica je odrasla uz Grand, a sada se prisjetila kako je izgledalo druženje sa Popovićem.

Milica Todorović u suzama o Saši Popoviću Izvor: TV Prva / screenshot

Dokumentarni film "Sale", posvećen životu i karijeri Saša Popović, izazvao je veliku pažnju javnosti i probudio brojne emocije kod publike.

Među sagovornicima koji su govorili o saradnji i uspomenama našla se i Milica Todorović, pobjednica takmičenja Zvezde Granda.

Milica, koja je kako i sama kaže praktično odrasla u Grand produkciji, evocirala je uspomene na dane nakon svoje pobjede, kada je mnogo vremena provodila sa Popovićem u studiju na Bežanijskoj kosi. Upravo iz tog perioda pamti jednu anegdotu koja joj je ostala duboko urezana u sjećanje.

"Mi smo dosta vremena provodili na Bežaniji u studiju. To su bile situacije jako zanimljive i smiješne. Ostalo mi je u glavi kako je volio da se češka o prozor. Otvori prozor i kaže: 'Jao, da li postoji nešto bolje?'. Koliko sam ja bila tada mala, a sjećam se toga. Uvijek je bio nasmijan", prisjetila se Milica Todorović kroz suze.

Podsjetimo, Milica Todorović se nedavno porodila i na svijet donijela sina Bogdana.

