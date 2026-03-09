Milica Todorović u tajnosti uveliko organizuje krštenje sina Bogdana: Odabrala manastir van Beograda

Pjevačica Milica Todorović je nedavno rodila svoje prvo dijete, sina Bogdana, kojem sada već priprema krštenje.

Izvor: printscreen/Prva

Vijest o njenom porođaju je u prvi mah pala u drugi plan, s obzirom na to da se saznalo da je otac njenog djeteta zakonski oženjen, a čak se oglasila i žena koja tvrdi da je njegova supruga.

Nakon što se bura u javnosti smirila, Milica svaki dan neometano uživa u svom sinu i majčinstvu, a sada je otkriveno da planira da krštenje organizuje u narednom periodu, i to u strogoj tajnosti, daleko od očiju javnosti.

Poznato je da je Milica vjernica, te je odlučila da ovaj sveti čin krštenja obavi u jednom manastiru nadomak Beograda, prenosi "Informer".

Intimna proslava samo za najbliže

"Milica uživa u majčinstvu i trudi se da svaki slobodan trenutak provede sa Bogdanom. Želja joj je da sve bude skromno, ali lijepo i dostojanstveno" - otkrio je izvor blizak pjevačici.

Maleni Bogdan će uskoro napuniti 40 dana, a pjevačici najveću podršku i pomoć prilikom organizacije svetog čina pruža upravo njen partner.