logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Milica Todorović u tajnosti uveliko organizuje krštenje sina Bogdana: Odabrala manastir van Beograda

Milica Todorović u tajnosti uveliko organizuje krštenje sina Bogdana: Odabrala manastir van Beograda

Autor Marina Cvetković
0

Pjevačica Milica Todorović je nedavno rodila svoje prvo dijete, sina Bogdana, kojem sada već priprema krštenje.

Milica Todorović u tajnosti uveliko organizuje krštenje sina Bogdana Izvor: printscreen/Prva

Vijest o njenom porođaju je u prvi mah pala u drugi plan, s obzirom na to da se saznalo da je otac njenog djeteta zakonski oženjen, a čak se oglasila i žena koja tvrdi da je njegova supruga.

Nakon što se bura u javnosti smirila, Milica svaki dan neometano uživa u svom sinu i majčinstvu, a sada je otkriveno da planira da krštenje organizuje u narednom periodu, i to u strogoj tajnosti, daleko od očiju javnosti.

Poznato je da je Milica vjernica, te je odlučila da ovaj sveti čin krštenja obavi u jednom manastiru nadomak Beograda, prenosi "Informer".

Intimna proslava samo za najbliže

"Milica uživa u majčinstvu i trudi se da svaki slobodan trenutak provede sa Bogdanom. Želja joj je da sve bude skromno, ali lijepo i dostojanstveno" - otkrio je izvor blizak pjevačici.

Maleni Bogdan će uskoro napuniti 40 dana, a pjevačici najveću podršku i pomoć prilikom organizacije svetog čina pruža upravo njen partner.

Možda ce vas zanimati

Tagovi

milica todorović krštenje sin

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ