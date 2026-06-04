Mandić je kazao da su današnje poruke najviših zvaničnika sa Samita EU-Zapadni Balkan u Tivtu više nego ohrabrujuće.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Predsjednik Skupštine Andrija Mandić saopštio je u emisiji “Argumenti” na RTCG da mu ne gori obraz ni pred jednim Srbinom, i da orkestrirane kampanje ostaju iza.

Mandić je kazao da su današnje poruke najviših zvaničnika sa Samita EU-Zapadni Balkan u Tivtu više nego ohrabrujuće. Istakao je da je realno da Crna Gora zatvori sva poglavlja do kraja godine, ali da će morati naporno da se radi i da će poslanici vlasti i opozicije morati da se dogovaraju oko izglasavanja ustavnih promjena.

“To nigdje nije lako. Nije lako u zemljama sa većom demokratskom tradicijom, a ne u maloj Crnoj Gori. Ja očekujem da ćemo imati pozitivne odgovore, rješenja i ja očekujem da ćemo naći kompromis koji će nam omogućiti neophodne većine za izbor i sudija Ustavnog suda, Fiskalnog savjeta, ustavne promjene…”, rekao je on.

Na pitanje da li je zbog izglasavanja izmjena zakona o potomcima dinastije Petrović Njegoš u kojima je ostala formulacija da je Crna Gora nasilno anektirana 1918. godine Nova srpska demokratija, na čijem je čelu, promijenila kurs, Mandić je odgovorio da NSD nije ništa promijenila.

“Mnogo je nepravdi učinjeno u prošlosti i treba početi da ih ispravljamo. Ne vraćamo Petrovićima njihovu čitavu imovinu. Oni imaju preko 30 nekretnina u Crnoj Gori. Mi vraćamo jedan mali dio, to je simboličan gest, dvorac na Kruševcu, praunuku kralja Nikole”, rekao je Mandić uz napomenu da takođe treba vratiti vilu Topliš na Miločeru Karađorđevićima.

“Da ne pominjem da treba vratiti imovinu i Srpskoj pravoslavnoj crkvi”, dodao je on.

Mandić podsjeća da je poslanik SNP-a Bogdan Božović predlagao da se promijeni član Zakona koji je usvojen 2011. godine gdje stoji formulacija da je Crna Gora nasilno anektirana 1918. godine, te da je nakon toga povukao taj amandman i da je tako nastao problem.

“Sa ove distance razmišljam da ništa nije bilo slučajno, ni to predlaganje tog člana, a nedozvoljavanje da se o njemu glasa povlačenjem. Da je sve rađeno sa namjerom da se krene u negativnu kampanju protiv NSD-a i mene lično. Ali meni je savjest čista. Rekao sam nedavno u Banjaluci – Ne gori mi obraz ni pred jednim Srbinom da bih morao da se pravdam i da mislim da sam manji od njih i da oni više vrijede”, rekao je on.

Prema njegovim riječima, Crna Gora je nekada bila srpska država, danas je i srpska.

“Više od 30 odsto građana se izražava i kao Srbi. Poštujemo našu istoriju, tradiciju, dinastije i Petroviće i Karađorđeviće. Imamo čistu priču evropskih integracija koja treba da omogući kvalitetan život svima u Crnoj Gori”, dodao je Mandić.

Istakao je da će orkestrirane kampanje ostati iza njega i njegove stranke.

“Jer NSD i njen predsjednik imaju dovoljno snažna pleća da mogu nositi i takve jeftine kampanje”, izjavio je Mandić.