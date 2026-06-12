Tim stručnjaka dokazao je da su unutrašnje komponente T1 Phone modela identične dvije godine starom "HTC telefonu".

Izvor: YouTube / NBC News

T1 Phone, pametni telefon koji je dugo najavljivao američki operator Trump Mobile, konačno je počeo da stiže na adrese medijskih redakcija. Međutim, prvi detaljni pregledi uređaja pokrenuli su lavinu optužbi za prepakivanje tuđe tehnologije.

Telefon na prvi pogled neodoljivo podsjeća na HTC U24 Pro, model lansiran još 2024. godine, od kojeg se razlikuje samo po boji i dizajnu zadnjeg panela.

Da ovo nije samo vizuelna slučajnost, sada je potvrdio i tim stručnjaka sa platforme iFixit, koji je obavio kompletno rasklapanje uređaja i dokazao da su unutrašnje komponente ova dva telefona praktično identične.

Ovo otkriće automatski obara prvobitne marketinške tvrdnje kompanije Trump Mobile da će uređaj bit proizveden u Americi.

Kompanija je u međuvremenu promijenila retoriku, pa sada tvrdi da se telefon samo sklapa u Sjedinjenim Američkim Državama. U kojoj tačno mjeri? Gotovo da je nemoguće stoprocentno provjeriti.

Vidi opis Rasklopili Trampov telefon i imali šta da vide: Nije Amerikanac već prepakovani Kinez Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: YouTube / NBC News Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: YouTube / NBC News Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: Trump Mobile Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: Trump Mobile Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: Trump Mobile Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: The Verge Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: Trump Mobile Br. slika: 7 7 / 7

Ipak, pozadinu ove priče ne treba tražiti u pogonima samog HTC-a. Tajvanska kompanija je davno prodala svoju mobilnu diviziju tehnološkom gigantu Google.

HTC već godinama izbacuje tek nekoliko uređaja godišnje za probrana tržišta, i to tako što sarađuje sa kineskim ODM proizvođačima koji iznajmljuju svoje gotove dizajne iz kataloga.

Sve ukazuje na to da je Trump Mobile sklopio ugovor sa istom kineskom fabrikom, izabrao isti model i samo tražio promjenu brendinga.

Ispostavilo se da se opravdano sumnjalo da Trump T1 dijeli identične specifikacije sa dvije godine starim modelom. Dok Trump Mobile u zvaničnim dokumentima prilično misteriozno navodi samo da telefon pokreće čip iz serije Snapdragon 7, iFixit testovi sugerišu da je unutra procesor Snapdragon 7 Gen 3.