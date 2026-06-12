Kako navode, imajući u vidu da plan privremenih lokacija još nije оkončan, kao i da tenderski postupak još nije sproveden, građani imaju pravo da znaju da li se javnim površinama upravlja transparentno i pod jednakim uslovima za sve privredne subjekte.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Mjesna zajednica (MZ) Stari grad zatražila je od nadležnih institucija i Opštine Budva da povodom postavljanja ugostiteljske terase objekta "Savaya" ispred starogradskih bedema, odgovore da li su ispunjeni svi zakonski i administrativni uslovi za njeno postavljanje i korišćenje.

"Posebno tražimo odgovor na sljedeća pitanja. Da li postoji važeći ugovor sa Opštinom za korišćenje predmetne lokacije, zaključen nakon sprovedenog tenderskog postupka? Da li je zaključen ugovor sa nadležnim komunalnim preduzećem za odvoz otpada? Da li su pribavljene sve potrebne saglasnosti za postavljanje terase u zoni starogradskih bedema?", navodi se u saopštenju MZ Stari grad, prenose "Vijesti".

Kako navode, imajući u vidu da plan privremenih lokacija još nije оkončan, kao i da tenderski postupak još nije sproveden, građani imaju pravo da znaju da li se javnim površinama upravlja transparentno i pod jednakim uslovima za sve privredne subjekte.

"Ukoliko je terasa postavljena prije završetka propisanih procedura, neophodno je utvrditi odgovornost i objasniti da li su pojedinim subjektima omogućeni privilegovani uslovi.Posebno zabrinjava činjenica da nadležne institucije do danas nijesu dale javno objašnjenje, uprkos velikom interesovanju građana. Ćutanje institucija u situacijama kada postoje opravdane nedoumice dodatno produbljuje sumnje i narušava povjerenje javnosti u transparentnost rada lokalne uprave", piše u saopštenju MZ Stari grad.

Zato očekuju, kako ističu, hitno i jasno izjašnjenje nadležnih organa, kao i utvrđivanje da li su u konkretnom slučaju ispoštovane sve zakonske procedure i propisani uslovi za postavljanje i korišćenje predmetne terase.

"Pravovremena i jasna informacija od strane institucija jedini je način da se otklone sve nedoumice i potvrdi da se javnim površinama upravlja zakonito, transparentno i u interesu svih građana i privrednih subjekata pod jednakim uslovima", zaključuje se u saopštenju.